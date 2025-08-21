Китай ограничивает покупку чипов Nvidia после резких заявлений со стороны США — FT

Китай решил ограничить продажу специализированных чипов H20 для искусственного интеллекта от компании Nvidia из-за «оскорбительных» для Пекина заявлений министра торговли США Говарда Латника. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Управление по киберпространству Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам, а также Министерство промышленности и технологий начали отказывать местные компании от покупки чипа H20 в ответ на комментарии Латника, сделанные в июле.

Эти комментарии Латник озвучил в интервью CNBC 15 июля, на следующий день после того, как администрация Трампа сняла ограничения на продажу некоторых чипов для ИИ в Китае.

«Мы не продаем им лучшие товары, даже не вторые по качеству, и даже не третьи. Мы хотим продать китайцам достаточно, чтобы их разработчики подсели на американскую технологическую экосистему, вот в чем суть», — сказал тогда Латник CNBC.

По данным FT, некоторые высокопоставленные китайские лидеры сочли эти комментарии «обидными», что и привело к попыткам ограничить покупку чипов китайскими технологическими компаниями.

Последствия для Nvidia и толчок к местным разработкам

Этот шаг создает препятствия продажам Nvidia, учитывая, что производитель чипов все еще рассматривает Китай как ключевой рынок. Ранее Вашингтон разрешил возобновление продаж Nvidia H20 в Китае после достижения рамочного торгового соглашения с Пекином в мае и июне. В ответ Пекин возобновил экспорт редкоземельных металлов.

Однако в конце июля Пекин начал направлять китайские технологические фирмы до прекращения новых заказов на H20, одновременно способствуя использованию чипов местного производства, в частности Huawei.

Пекин также выразил обеспокоенность возможностью удаленного контроля и проблем безопасности в чипах, произведенных в США. Nvidia, со своей стороны, категорически отрицала эти заявления.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан посетил Пекин в прошлом месяце и заявил о намерении оставаться конкурентоспособным в Китае, несмотря на напряженность в отношениях с Соединенными Штатами.

Китай составляет минимум 15% от общего объема продаж Nvidia, а чипы H20 пользуются огромной популярностью среди местных разработчиков ИИ.

Крупные компании, такие как Alibaba, Baidu и Bytedance даже выступили против продвижения Китаем местных чипов для ИИ, ссылаясь на лучшую производительность чипов Nvidia.

Напомним

На прошлой неделе FT сообщило, что китайский стартап в сфере ИИ DeepSeek отложил выпуск новой модели ИИ, поскольку попытки обучения с использованием чипов Huawei в основном провалились.