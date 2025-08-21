Китай ограничивает покупку чипов Nvidia после резких заявлений со стороны США — FT

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 августа 2025, 13:24 Читати українською

Китай ограничивает покупку чипов Nvidia после резких заявлений со стороны США — FT

Китай решил ограничить продажу специализированных чипов H20 для искусственного интеллекта от компании Nvidia из-за «оскорбительных» для Пекина заявлений министра торговли США Говарда Латника. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Китай решил ограничить продажу специализированных чипов H20 для искусственного интеллекта от компании Nvidia из-за «оскорбительных» для Пекина заявлений министра торговли США Говарда Латника.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По информации издания, Управление по киберпространству Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам, а также Министерство промышленности и технологий начали отказывать местные компании от покупки чипа H20 в ответ на комментарии Латника, сделанные в июле.

Эти комментарии Латник озвучил в интервью CNBC 15 июля, на следующий день после того, как администрация Трампа сняла ограничения на продажу некоторых чипов для ИИ в Китае.

«Мы не продаем им лучшие товары, даже не вторые по качеству, и даже не третьи. Мы хотим продать китайцам достаточно, чтобы их разработчики подсели на американскую технологическую экосистему, вот в чем суть», — сказал тогда Латник CNBC.

По данным FT, некоторые высокопоставленные китайские лидеры сочли эти комментарии «обидными», что и привело к попыткам ограничить покупку чипов китайскими технологическими компаниями.

Последствия для Nvidia и толчок к местным разработкам

Этот шаг создает препятствия продажам Nvidia, учитывая, что производитель чипов все еще рассматривает Китай как ключевой рынок. Ранее Вашингтон разрешил возобновление продаж Nvidia H20 в Китае после достижения рамочного торгового соглашения с Пекином в мае и июне. В ответ Пекин возобновил экспорт редкоземельных металлов.

Однако в конце июля Пекин начал направлять китайские технологические фирмы до прекращения новых заказов на H20, одновременно способствуя использованию чипов местного производства, в частности Huawei.

Пекин также выразил обеспокоенность возможностью удаленного контроля и проблем безопасности в чипах, произведенных в США. Nvidia, со своей стороны, категорически отрицала эти заявления.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан посетил Пекин в прошлом месяце и заявил о намерении оставаться конкурентоспособным в Китае, несмотря на напряженность в отношениях с Соединенными Штатами.

Китай составляет минимум 15% от общего объема продаж Nvidia, а чипы H20 пользуются огромной популярностью среди местных разработчиков ИИ.

Крупные компании, такие как Alibaba, Baidu и Bytedance даже выступили против продвижения Китаем местных чипов для ИИ, ссылаясь на лучшую производительность чипов Nvidia.

Напомним

На прошлой неделе FT сообщило, что китайский стартап в сфере ИИ DeepSeek отложил выпуск новой модели ИИ, поскольку попытки обучения с использованием чипов Huawei в основном провалились.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами