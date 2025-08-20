Кабинет Министров выделил 300 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в завершение проектов по восстановлению населенных пунктов в Киевской области, пострадавших в результате российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свиреденко по результатам заседания правительства в среду, 20 августа.
Кабмин выделил 300 миллионов в завершение проектов восстановления в Киевской области
«Это решение позволит восстановить жилье в Буче, Ирпене, Гостомеле и других общинах области, пострадавших от полномасштабного вторжения», — заявила глава правительства.
По ее словам, благодаря выделенным средствам удастся:
- восстановить 988 квартир для почти 3 тысяч жителей;
- обеспечить обучение более 1 200 детей в 4 школах — благодаря достройке укрытий.
Напомним
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13439−3 о внесении изменений в бюджет-2025 на 40 млрд грн.
Источник: Минфин
