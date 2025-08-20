Кабмин выделил 300 миллионов в завершение проектов восстановления в Киевской области

Кабинет Министров выделил 300 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в завершение проектов по восстановлению населенных пунктов в Киевской области, пострадавших в результате российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свиреденко по результатам заседания правительства в среду, 20 августа.