українська
20 августа 2025, 18:05

Pop Mart прогнозирует доход более $4 миллиарда в этом году и запускает мини-Лабубу

Гендиректор Pop Mart Ван Нин заявил в среду, 20 августа, что компания уверенно двигается к целевому показателю дохода — 20 млрд юаней ($2,78 млрд) в 2025 году. В то же время, по его словам, уже в этом году Pop Mart без труда достигнет 30 млрд юаней ($4,18 млрд). Об этом пишет Reuters.

Гендиректор Pop Mart Ван Нин заявил в среду, 20 августа, что компания уверенно двигается к целевому показателю дохода — 20 млрд юаней ($2,78 млрд) в 2025 году.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ван, основавший компанию в 2010 году, общался с аналитиками после того, как во вторник, 19 августа, Pop Mart объявила о рекордных результатах за первое полугодие.

Производители «безобразно-милой» куклы Лабубу сообщили, что чистая прибыль компании выросла почти на 400% на фоне стремительного роста спроса на их игрушки, особенно на высокомаржинальных зарубежных рынках.

Основной бизнес Pop Mart — это производство и продажа коллекционных игрушек. Многие разрабатываются в сотрудничестве с художниками и продаются в «слепых коробках» (blind boxes), которые потребители покупают примерно за $10−20, не зная, какая именно версия игрушки находится внутри.

Феномен Лабубу

Лабубу, зубастый персонаж из серии игрушек «The Monsters», разработанной Кассингом Лунгом, стал любимцем знаменитостей, включая Рианну и Дэвида Бекхэма. При этом игрушка пользуется популярностью и всему миру.

До сих пор Лабубу была самой популярной в виде брелока для сумок. Однако на этой неделе Pop Mart анонсировала выпуск мини-версии, которую можно будет прикреплять и к телефонам.

Читайте также: «Чем популярнее они становятся, тем больше я их хочу»: феномен игрушек Labubu, покоривших мир

Pop Mart сообщила, что серия The Monsters принесла компании 4,81 миллиарда юаней ($669,88 млн) в первом полугодии, что составляет 34,7% общего дохода. Четыре других серии игрушек, включая Molly и Crybaby, заработали более 1 миллиарда юаней за этот период.

Рост акций

Акции компании выросли более чем на 230% с начала года, благодаря чему Pop Mart стала ценнее традиционных гигантов индустрии, таких как производитель Барби Mattel и материнская компания Hello Kitty Sanrio, с рыночной капитализацией более $50 миллиардов.

Планы

Следующей целью Pop Mart является создание империи в стиле Диснея. Руководители компании оптимистично оценивают возможности для персонажей Pop Mart появляться в анимационных фильмах и быть представлены в аттракционах тематических парков, хотя не ожидается, что это принесет значительный прямой доход в краткосрочной перспективе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
