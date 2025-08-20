Ощадбанк продал отель Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве за 800 миллионов на условиях лизинга

Государственный Ощадбанк реализовал через площадку OpenMarket (ГП «СЕТАМ») право на заключение договора финансового лизинга отеля Ramada Encore Kyiv и бизнес-центра «Европа». Общая стоимость этих объектов в Киеве определена в 797 млн. грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно результатам торгов на сайте «СЕТАМ», аукцион состоялся 19 августа. Победителем стал участник № 5, предложив первый лизинговый платеж в размере 201 миллиона 100 тысяч гривен. Стартовая цена составила 10 млн. грн.

Детали проданного актива

В состав приобретенного актива входит крупный административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м. Он включает:

22-этажный четырехзвездочный отель Ramada Encore Kyiv

Бизнес-центр «Европа»

Двухуровневая автостоянка на 17,5 тыс. кв. м, расположенные на Столичном шоссе, 103

Отель Ramada Encore Kyiv предлагает 332 номера и 58 апартаментов. Его инфраструктура также включает в себя конференц-центр площадью более 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.

Условия финансового лизинга

Срок денежного лизинга установлен на 10 лет. График внесения последующих платежей будет определен в документации лота. Вознаграждение лизингодателю (Ощадбанку) составляет 8,59% годовых, которое начисляется на остаток задолженности.

«Минфин» писал, что Ощадбанк выставил на продажу через открытую площадку OpenMarket отель Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» по процедуре финансового лизинга.