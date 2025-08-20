Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
20 августа 2025, 15:54 Читати українською

Ощадбанк продал отель Ramada Encore и БЦ «Европа» в Киеве за 800 миллионов на условиях лизинга

Государственный Ощадбанк реализовал через площадку OpenMarket (ГП «СЕТАМ») право на заключение договора финансового лизинга отеля Ramada Encore Kyiv и бизнес-центра «Европа». Общая стоимость этих объектов в Киеве определена в 797 млн. грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Государственный Ощадбанк реализовал через площадку OpenMarket (ГП «СЕТАМ») право на заключение договора финансового лизинга отеля Ramada Encore Kyiv и бизнес-центра «Европа».
Фото: НБУ

Согласно результатам торгов на сайте «СЕТАМ», аукцион состоялся 19 августа. Победителем стал участник № 5, предложив первый лизинговый платеж в размере 201 миллиона 100 тысяч гривен. Стартовая цена составила 10 млн. грн.

Детали проданного актива

В состав приобретенного актива входит крупный административно-гостиничный комплекс общей площадью 39,59 тыс. кв. м. Он включает:

  • 22-этажный четырехзвездочный отель Ramada Encore Kyiv
  • Бизнес-центр «Европа»
  • Двухуровневая автостоянка на 17,5 тыс. кв. м, расположенные на Столичном шоссе, 103

Отель Ramada Encore Kyiv предлагает 332 номера и 58 апартаментов. Его инфраструктура также включает в себя конференц-центр площадью более 4 тыс. кв. м с 20 конференц-залами, двухуровневый паркинг, фитнес-центры и рестораны.

Условия финансового лизинга

Срок денежного лизинга установлен на 10 лет. График внесения последующих платежей будет определен в документации лота. Вознаграждение лизингодателю (Ощадбанку) составляет 8,59% годовых, которое начисляется на остаток задолженности.

Напомним

«Минфин» писал, что Ощадбанк выставил на продажу через открытую площадку OpenMarket отель Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» по процедуре финансового лизинга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
