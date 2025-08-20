monobank начал развивать свою сеть терминалов пополнения. Об этом сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский.
monobank начал устанавливать собственные терминалы
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
«Уже видели терминалы mono? Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения», — написал бизнесмен.
По его словам, уже установлено 1200 терминалов в разных городах Украины, но это только начало.
Комиссии за пополнение карточек у них нет, как и в терминалах партнеров банка.
«Итак, теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов», — отметил Гороховский.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2