українська
20 августа 2025, 11:44 Читати українською

На пересечении финансов, e-commerce и технологий: о чем и для кого конференция FinRetail 2025

Сегодня бизнес работает в совершенно новой реальности — в условиях слияния ритейлеров, банков, финтеха и сервисов в одно целое. Клиенты стали более требовательными, а рынок развивается с невиданной скоростью. Конференция FinRetail 2025 призвана найти ответы на новые вызовы и помочь бизнесу адаптироваться к изменениям.

Сегодня бизнес работает в совершенно новой реальности — в условиях слияния ритейлеров, банков, финтеха и сервисов в одно целое.

Программа FinRetail 2025

Конференция начнется в 09:00 и продлится до 19:00. У мероприятия есть насыщенная программа, в которой запланированы выступления экспертов, профильные дискуссии и интервью с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Дискуссии будут несколько продолжительнее выступлений спикеров, ведь в них будут участвовать сразу несколько экспертов, которые выскажут свои мнения по актуальным темам, а в каждом разговоре будет присутствовать модератор.

Так, например, одной из тем дискуссий станет «Экономика обновления: роль финансов, бизнеса и цифровых решений». Ее модератором выступит Алексей Козырев, финансовый эксперт финансового портала Минфин. Участники панели:

  • Алексей Шабан, заместитель главы НБУ;
  • Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат Украины;
  • Григорий Кукуруза, Партнер в Ukraine Economic Outlook.

Среди тем конференции — BNPL, платежные модули, встроенные кредиты, партнерские модели между банком и ритейлом, требования НБУ и налоги для маркетплейсов и fintech, конкурентное поле, экономика государства и бизнеса, инновации и т. д.

Среди спикеров — представители украинских банков (Приватбанк, Ощад, АккордБанк), представители компаний (NovaPay, RozetkaPay, Varus, WOG), представители цифровых сервисов («Вчасно»), представители страховых («Арсенал Страхование») и другие.

С полной программой можно ознакомиться на официальной странице FinRetail 2025 года.

Для кого эта конференция и как принять участие

FinRetail объединит всех, кто, так или иначе, причастен к ритейл-индустрии и является частью ее развития: банкиров, розничных торговцев, лидеров технологий, инвесторов. Участие в конференции — это не только возможность оказаться в центре обсуждений последних трендов и тенденций рынка, но найти новые партнерства для укрепления своего бизнеса.

Приобрести билеты можно на официальном сайте FinRetail 2025.

В этом году предусмотрено участие как офлайн, так и онлайн. Все участники получат доступ к записям и презентациям конференции. Посетители мероприятия вживую смогут ознакомиться с экспо зоной из FinTech и Ecom предложениями, принять участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров и присоединиться к нетворкингу и неформальному общению со спикерами конференции и представителями индустрии.

Станьте частью FinRetail 2025, чтобы уже сейчас понять, как обеспечить успех своего бизнеса в условиях, когда ритейлей, банки, финтех и сервисы должны работать как один механизм.

Партнеры конференции

iPay.ua — сервис онлайн-платежей, уже более 16 лет упрощающий финансовые операции для миллионов украинцев и бизнеса.

PSP Platon — ваш надежный партнер в сфере современных платежных решений, в частности: токенизация VTS и MDES, покупка частями от Mono, Privat и A-Bank как для сайтов, так и для офлайн магазинов.

Источник: Минфин
