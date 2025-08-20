Топ-10 самых прибыльных банков Украины

По данным НБУ , платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).

Рейтинг банков

Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 34,879 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощад (8,270 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривен.

Далее идут — государственный Укрэксимбанк — 4,216 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,568 млрд гривен.

Банк Прибыль, млрд грн Приватбанк 34,879 Ощадбанк 8,270 Райффайзен Банк 4,737 Укрэксимбанк 4,216 ПУМБ 3,568 Укрсиббанк 2,654 ОТП Банк 2,611 Креди Агриколь Банк 2,512 Универсалбанк 2,414 Укргазбанк 2,191

Напомним

Платежеспособные банки за первое полугодие 2025 года получили 78 млрд грн чистой прибыли, что на 1,1% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Во втором квартале прибыль сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%,