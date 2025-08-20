По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).
Топ-10 самых прибыльных банков Украины
Рейтинг банков
Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 34,879 млрд гривен.
На втором месте государственный Ощад (8,270 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривен.
Далее идут — государственный Укрэксимбанк — 4,216 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,568 млрд гривен.
|Банк
|Прибыль, млрд грн
|Приватбанк
|34,879
|Ощадбанк
|8,270
|Райффайзен Банк
|4,737
|Укрэксимбанк
|4,216
|ПУМБ
|3,568
|Укрсиббанк
|2,654
|ОТП Банк
|2,611
|Креди Агриколь Банк
|2,512
|Универсалбанк
|2,414
|Укргазбанк
|2,191
Напомним
Платежеспособные банки за первое полугодие 2025 года получили 78 млрд грн чистой прибыли, что на 1,1% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Во втором квартале прибыль сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%,
