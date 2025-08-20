Multi от Минфин
20 августа 2025, 8:59 Читати українською

Топ-10 самых прибыльных банков Украины

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиРейтинг банковРейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 34,879 млрд гривен.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рейтинг банков

Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 34,879 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощад (8,270 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривен.

Далее идут — государственный Укрэксимбанк — 4,216 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,568 млрд гривен.

Читайте также: Платежеспособные банки получили 78 млрд грн чистой прибыли

Банк Прибыль, млрд грн
Приватбанк 34,879
Ощадбанк 8,270
Райффайзен Банк 4,737
Укрэксимбанк 4,216
ПУМБ 3,568
Укрсиббанк 2,654
ОТП Банк 2,611
Креди Агриколь Банк 2,512
Универсалбанк 2,414
Укргазбанк 2,191

Напомним

Платежеспособные банки за первое полугодие 2025 года получили 78 млрд грн чистой прибыли, что на 1,1% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Во втором квартале прибыль сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%,

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Я. ..
Я. ..
20 августа 2025, 9:58
#
«Топ-10 найприбутковіших банків України»

Це в 2025 році вже неактуально, тепер треба список банків з рейтингами банків, котрі найменше блокують за рік рахунки клієнтів та котрі найшвидше реально переказують кошти в інший банк вказаний клієнтом після блокування, а оці прибутки і тп, це таке вже)
