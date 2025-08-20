В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали: Львовская область — 970 ед. (88% б/у). Об этом пишет «Укравтопром».
Tesla, Nissan или BYD: Что выбирают украинцы в разных уголках страны
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали
- Львовская область — 970 ед. (88% б/у);
- город Киев — 884 ед. (62% б/у);
- Киевская обл. — 673 ед. (68% б/у);
- Днепропетровская обл. — 584 ед. (68% б/у);
- Одесская обл. — 400 ед (69% подержанные).
Читайте: В Украине изменились правила торговли б/у авто: что будет с ценами?
Какие марки выбирали
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровской, стал BYD Song Plus.
Жители Днепропетровщины чаще выбирали HONDA eNS1.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y — в г. Киеве и области, Львовской и Днепропетровщине;
- NISSAN Leaf — в Одесской обл.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии