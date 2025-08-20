Multi от Минфин
20 августа 2025, 7:20

В Украине поменялись правила торговли подержанными авто: что будет с ценами?

В Украине уже в ближайшее время может кардинально измениться рынок торговли подержанными авто. Причина — решение правительства откорректировать порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами.

Конкуренция автосалонов с перекупщиками может повысить цены на б/у машины

Главное нововведение — субъекты хозяйствования получают возможность торговать автомобилями как обычным товаром. То есть им уже не нужно следовать старой схеме: сперва ставить б/у машину на учет в ТЦК и сервисном центре, а затем, найдя нового покупателя, проделывать эту процедуру в обратном порядке — снимать транспортное средство с учета.

«Это революционное изменение, которое открывает легальным автосалонам доступ к рынку подаржанных авто, на котором сейчас они контролируют не больше 1−1,5% сделок. Для граждан — и собственников авто, и тех, кто хочет купить машину, появится новый канал купли-продажи», — пояснил «Минфину» руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий.

«Минфин» разбирался, что изменится на рынке б/у авто, и какие могут быть нюансы для продавцов и покупателей машин.

Новые правила

13 августа Кабмин своим Постановлением № 963 внес изменения в Порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования. Отметим, что эти правила действуют с 1998 году. С тех пор для официально работающих салонов оставался неизменным следующий порядок действий: все б/у авто нужно оформлять на себя в ТЦК и сервисном центре. Только после этого салонам можно было выставлять машины на вторичную перепродажу. А, когда находился новый покупатель, процедуру приходилось проделывать в обратном порядке, то есть снимать авто с учета и отдавать новому собственнику. И уже он, после проведения сделки купли-продажи, оформлял машину на себя.

Такая длительная процедура отбивала у автосалонов желание ставить продажу б/у авто на поток. С начала войны ситуация усугубилась. Ведь, если субъект хозяйствования ставил авто на учет в ТЦК, появлялись риски, что военные могут эту машину «взять в пользование», даже при том, что автомобиль фактически не являлся собственностью компании.

Официальные дилеры длительное время лоббировали изменение процедуры. Но только недавно им удалось убедить правительство пересмотреть требования.

В новом постановлении Кабмина указано, что субъекты хозяйствования могут продавать б/у авто как товар, то есть не обязаны ставить его на учет на себя.

Автоматизированная информационно- поисковая система учета субъектов хозяйствования будет трансформирована в базу данных компаний, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и их составляющими частями, имеющими идентификационные номера. На создание такой базы данных отвели шесть месяцев.

В базу данных будут вносить информацию о поступлении и реализации транспортных средств и выдачу им транзитных номеров. Имея на руках транзитные номерные знаки, новый собственник сможет поставить авто на учет на свое имя.

«Салоны будут платить налоги с разницы между ценой выкупа авто у предыдущего собственника и стоимостью его продажи новому владельцу. То есть, бюджет получит дополнительные средства», — говорит Омельницкий.

Автосалоны на низком старте

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что нововведения уже в ближайшее время кардинально изменят ситуацию на рынке подержанных авто.

«На него массово станут выходить официальные автосалоны. До недавнего времени они могли взяться за продажу б/у машин разве что по доверенности, провести сделку по бухгалтерии было сложно. Поэтому далеко не все хотели иметь дело с подержанным транспортом.

В итоге доля салонов в сделках купли -продажи б/у авто не превышала 1−1,5%. Теперь модель продажи подержанного транспорта существенно упрощается — салон принимает авто у предыдущего владельца, выставляет его на продажу по аналогии с новыми автомобилями (то есть, без дополнительных переоформлений на себя), а затем передает новому собственнику", — говорит Омельницкий.

По его прогнозам, уже в ближайшее время доля автосалонов на рынке подержанных авто может вырасти, как минимум, до 10% и более.

Директор FinWin finance company (услуги лизинга авто) Александр Ярецкий говорит, что компании, торгующие автомобилями, теперь смогут делать прямой выкуп машин и выставлять ех на перепродажу не через комиссионную схему, а — как обычного товара. Это упростит и трейд-ин (вы сможете, выставив на продажу в салоне свое авто, тут же купить другую машину — новую или б/у), и лизинг.

Активизация автосалонов может существенно усложнить жизнь серым комиссионным площадкам и перекупщикам, которые сегодня работают на рынке б/у авто.

«Понятно, что усилится конкуренция за клиентов- владельцев авто. Многим работать с салонами может оказаться удобнее», — опасается киевлянин Виталий, который зарабатывает на перепродаже машин. Но, по его словам, уходить из этого бизнеса перекупщики вряд ли станут. «Просто придется снизить маржу, и предлагать клиентам больший ценник за авто», — говорит он.

То есть у собственников машин в теории может появиться возможность получить за свой автомобиль больше денег, чем им предлагают перекупщики сейчас.

Что изменится для владельцев авто и покупателей

Что нововведения по купле-продаже б/у авто значат для владельцев авто и тех, кто хочет приобрести подержанную машину?

По словам главы Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, до недавних пор украинцы, которые хотели продать свое авто, имели только три возможности:

  • отдать машину на реализацию в комиссионный автосалон;
  • продать авто самостоятельно через объявление;
  • продать авто перекупщику через генеральную доверенность.

«Если продать нужно срочно, то подходили только второй и третий варианты. Но по второму — это затраты времени, потому что каждому потенциальному покупателю авто нужно показать и каждый предлагал на свое СТО поехать (для проверки состояния машины — ред.).

По третьему варианту (продажа перекупщику через доверенность) — шел учет в цене рисков перекупщика, потому что в стране война и собственник авто, который вчера продал его по доверенности, завтра может погибнуть, доверенность теряет силу, а авто забирает наследник.

Поэтому на 99,9% рынок подержанных авто был в тени, автосалоны их не выкупали из-за сложной процедуры (после выкупа машину нужно было поставить на учет в ТЦК и сервисном центре, а после того, как появится новый покупатель — снять с учета)", — пояснил Назаренко.

Теперь же появляется еще один канал купли- продажи авто — официально работающие автосалоны.

«Многие будут сразу выкупать машины у прежних собственников, особенно, если речь идет о популярных моделях. То есть, человек может сразу получить деньги, не дожидаясь, пока найдется покупатель. Для владельцев авто это большой плюс», — считает Омельницкий. Другие преимущества, по его словам, — безопасность сделки и отсутствие лишней волокиты.

«Вам уже не нужно будет давать объявление или ездить на авторынки, встречаться с потенциальными покупателями для показа авто (а это — дополнительный риск нарваться на мошенников и вообще остаться без машины)», — говорит Омельницкий.

По его мнению, будут преимущества и для потенциальных покупателей.

«Официальные салоны сами станут проводить технический осмотр авто, поэтому уменьшатся риски приобрести „кота в мешке“. В последующем новый собственник, в случае возникновения претензий к состоянию машины, сможет напрямую обратиться в салон и предъявить претензии. Скорее всего, большинство салонов станут давать хоть какие-то гарантийные сроки на б/у авто», — отметил Омельницкий.

Отметим, что сейчас продать б/у авто в Украине не так просто. Предложение на внутреннем рынке уже зашкаливает и продолжает расти за счет «свежепригнанных» б/у авто из Европы и США.

В результате средний срок продажи авто вырос. Многие украинцы вынуждены продавать машину месяцами или же «ускорять» продажу за счет значительных скидок. Поэтому появление еще одного канала продаж —автосалонов — на первый взгляд, увеличивает шансы «быстрой» реализации машины.

Но важен еще и фактор цены.

Как изменятся цены на б/у авто

Как показывает практика, автосалоны, которые сейчас берут авто, к примеру, по схеме трейд-ин, не отличаются особой щедростью. И нередко предлагают владельцу за его транспортное средство заниженный ценник.

Если подходы к ценообразованию не изменятся, многим автовладельцам по-прежнему, будет выгоднее пытаться продать машину самостоятельно или же, на крайний случай, отдать перекупщикам.

Впрочем, как считают эксперты, может сыграть фактор конкуренции, и салоны, желая увеличить долю продаж б/у авто, станут предлагать более высокие ценники.

В этом случае, как говорит перекупщик Виталий, будут вынуждены давать более высокий ценник и частные посредники.

Говорить о том, как в итоге изменятся ценники на б/у авто пока рано. Это станет понятно, как минимум, через несколько месяцев работы рынка по новым правилам.

«Скорее всего, все будет зависеть от конкретного авто и спроса на него. Если модель ходовая, заполучить ее на свою площадку будут пытаться и салоны, и серые комиссионные площадки и перекупщики. Поэтому цена, которую станут предлагать владельцу для выкупа, может вырасти.

Это касается, в первую очередь, относительно нестарых машин (до 10 лет), с небольшим расходом, в хорошем техническом состоянии. Старые «прожорливые» авто с мощными двигателями особым спросом на рынке не пользуются, поэтому вряд ли владельцу будут предлагать за них много, несмотря на то, вырастет конкуренция на рынке или нет", — говорит Виталий.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
20 августа 2025, 8:54
#
«Пропозиція на внутрішньому ринку вже зашкалює і продовжує зростати за рахунок „свіжопригнаних“ вживаних автомобілів з Європи та США.» Пропозицій багато, а достойних автомобілів обмежена кількість. Особливо коли шукаєш з пробігом до 100К.
