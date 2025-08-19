Китай скупает российскую нефть после отказа Индии — Bloomberg

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) значительно увеличили закупки флагманской российской сырой нефти. Они пользуются возможностью приобрести учетные партии, от которых отказалась Индия, поскольку Вашингтон усиливает торговые пошлины против Нью-Дели. Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя Китай является крупнейшим импортером российской нефти, он обычно получает поставки с Дальнего Востока России. Однако в августе поставки сорта Urals, загружаемого в портах Балтийского и Черного морей, составляли почти 75 000 баррелей в день.

Это почти вдвое больше среднегодового показателя в 40 000 баррелей, по данным Kpler. В противоположность этому, экспорт в Индию в этом месяце сократился до не более 400 000 баррелей в день по сравнению со средним показателем 1,18 миллиона.

«В целом китайские НПЗ находятся в комфортном положении, чтобы продолжать покупать российскую нефть, в отличие от индийских нефтепереработчиков», — отметил Цзяньань Сунь, аналитик Energy Aspects Ltd.

По его словам, Urals, поставляемый с западной России, остается конкурентоспособным против альтернативных сортов с Ближнего Востока.

Рост спроса в Китае

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае, крупнейшей экономике Азии, вероятно, уже приобрели 10−15 партий Urals для поставок в октябре и ноябре, что больше их обычного объема закупок, согласно Kpler и Energy Aspects.

По словам трейдеров, из-за повышенного спроса со стороны китайских НПЗ, сорт Urals в последний раз предлагался уже с премией в $1 за баррель по Dated Brent, и дальнейших скидок не наблюдалось.