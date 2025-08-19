Европейские рынки растут, цены на нефть падают на фоне надежд на мир в Украине

Во вторник, 19 августа, европейские акции открылись ростом, а цены на нефть снизились на фоне обсуждений возможного прекращения боевых действий между россией и Украиной.

Евро укрепилось по отношению к доллару после заявления президента Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности для Украины, вероятно, будут разработаны в течение 10 дней после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Реакция рынков

В Азии акции торговались без значительных изменений, поскольку трейдеры ожидали подсказки о монетарной политике от Федеральной резервной системы накануне ее ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1%, равно как и британский FTSE 100. Французский CAC 40 поднялся на 0,2%, а немецкий DAX прибавил 0,1%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в понедельник Fox News, что встреча Трампа с Зеленским и другими европейскими союзниками по НАТО была «очень успешной».

Поздним вечером в понедельник Трамп в сообщении в социальных сетях заявил, что он звонил путину и начал организовывать встречу между путиным и Зеленским, после которой состоится трехсторонний саммит между тремя президентами.

Индекс европейских оборонных акций SXPARO снизился на 1,3%. Акции шведского военного подрядчика Saab AB снизились на 3,7%.

Фокус на ФРС

Хотя трейдеры следят за геополитическими событиями, еще одним ключевым фокусом недели является симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле 21−23 августа, где глава Джером Пауэлл должен выступить с докладом об экономическом прогнозе и политике центрального банка.

Денежные рынки отражают 83,6% вероятность понижения ставки на четверть пункта на заседании ФРС 17 сентября, согласно CME FedWatch.

«Центральные банки, похоже, смягчают политику, хотя инфляция несколько растет во многих странах», — сказал Тапас Стрикленд, руководитель отдела рыночной экономики National Australia Bank, в подкасте.

Широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei на открытии поднялся до нового рекорда, прежде чем закрыться со снижением на 0,4%, под влиянием 4% падения акций SoftBank Group после того, как компания объявила об инвестиции в $2 миллиарда у американского производителя чипов Intel.

Доллар снизился на 0,2% до 147,64 иены. Евро вырос на 0,1% до $1,1670, тогда как индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, почти не изменился после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Цены на нефть, золото и криптовалюты.

Цены на нефть снизились, поскольку участники рынка размышляли о потенциальном завершении войны в Украине, что может привести к отмене санкций в отношении российской нефти.

Американская нефть снизилась на 0,9% до $62,88 за баррель. Нефть марки Brent упала на 0,8% до $66,07.

Цена спотового золота выросла на 0,3% до $3339 за тройскую унцию.

Рынки криптовалют стабилизировались после того, как биткоин в четверг достиг рекордных $124 480. Биткоин снизился на 1,4% до $114 814, тогда как эфир упал на 2,7% до $4 224.