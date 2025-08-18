С сегодняшнего дня заработала программа «Пакунок школяра»

Государство запустило программу «Пакунок школяра». Теперь можно оформить услугу в Дии и получить 5000 гривен помощи. Об этом говорится в сообщении приложения.

Как подать заявление

После того как ребенка отнесут в первый класс украинской школы, дальше все легко.

Можно дождаться пуш-уведомления от Дии и перейти за ним для оформления 5000 гривен или самостоятельно подать заявление через приложение в несколько шагов:

Обновите Дию и войдите — Помощь от государства — Пакет школьника

Выберите ребенка, на который вы оформляете заявление

Откройте специальный счет в Дии.

Подпишите заявление Дия.Подпись

Отправьте — и готово.

Заявление можно подать до 15 ноября. Как только она будет одобрена, средства поступят на Дию.

Действует 180 дней

За помощь вы сможете приобрести товары для подготовки ребенка в школу как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней с момента зачисления средств.