Государство запустило программу «Пакунок школяра». Теперь можно оформить услугу в Дии и получить 5000 гривен помощи. Об этом говорится в сообщении приложения.
С сегодняшнего дня заработала программа «Пакунок школяра»
Как подать заявление
После того как ребенка отнесут в первый класс украинской школы, дальше все легко.
Можно дождаться пуш-уведомления от Дии и перейти за ним для оформления 5000 гривен или самостоятельно подать заявление через приложение в несколько шагов:
- Обновите Дию и войдите — Помощь от государства — Пакет школьника
- Выберите ребенка, на который вы оформляете заявление
- Откройте специальный счет в Дии.
- Подпишите заявление Дия.Подпись
- Отправьте — и готово.
Заявление можно подать до 15 ноября. Как только она будет одобрена, средства поступят на Дию.
Действует 180 дней
За помощь вы сможете приобрести товары для подготовки ребенка в школу как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней с момента зачисления средств.
Источник: Минфин
