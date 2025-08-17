Иностранные вложения в госдолг США достигли рекордных $9,13 трлн, Япония остается лидером

Объем казначейских обязательств США, принадлежащих иностранным инвесторам, в июне вырос до нового исторического максимума в $9,13 триллиона. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры

Тройка крупнейших иностранных владельцев американского госдолга выглядит следующим образом:

Япония: Остается лидером, увеличив свои вложения до рекордных $1,147 трлн.

Великобритания: Укрепила свою вторую позицию, также обновив рекорд до $858,1 млрд. Отмечается, что Великобритания часто выступает в качестве страны-хранителя, где регистрируют свои активы международные хедж-фонды.

Китай: Остается на третьем месте, однако его вложения практически не изменились и составляют $756,4 млрд, что близко к 15-летнему минимуму.

Противоположные тенденции: холдинги против транзакций

Несмотря на рост общей стоимости иностранных вложений (которая могла увеличиться из-за переоценки активов), по результатам реальных сделок в июне наблюдался чистый отток капитала из американских гособлигаций в размере $5 миллиардов.

Это контрастирует с маем, когда был зафиксирован рекордный приток в $147 млрд, и апрелем, когда на фоне тарифной политики Трампа наблюдался отток в $40,8 млрд.

Общие потоки капитала

В то же время иностранные инвесторы в июне активно вкладывали средства в американские акции, приобретя их на сумму $163,1 млрд. Однако общий чистый приток капитала в США резко сократился — до $77,8 млрд по сравнению с $318,1 млрд в мае.