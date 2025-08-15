Ущерб более чем на 250 млн: в Украине разоблачили масштабное хищение государственного газа

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему хищения природного газа из газотранспортной системы (ГТС) Украины. По данным следствия, в течение февраля-июня 2023 года фигуранты присвоили государственный газ на сумму 251 миллион 174 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали преступной схемы

Как установило расследование, к организации сделки причастен бывший рководитель местной частной компании в сфере газоснабжения, занимавший в то время должность председателя правления этого предприятия.

В начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала газ у государственного поставщика для покрытия собственных производственных нужд. Однако в начале 2023 года государственное предприятие прекратило сотрудничество с этой частной компанией из-за ее значительной задолженности за сырье.

Несмотря на прекращение сотрудничества и наличные долги, коммерсанты прибегли к несанкционированному отбору газа из государственной ГТС. Чтобы оправдать свои действия, они прикрывались «исключительными обстоятельствами» и продолжали незаконно «выкачивать» природный газ для нужд своей компании, а полученную прибыль распределяли между собой.

Таким образом, участники схемы незаконно изъяли из государственной ГТС более 10,5 миллиона кубометров природного газа.

Следственные действия

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили документацию, телефоны и компьютерную технику, содержащую доказательства преступной «схемы».

В настоящее время экс-руководитель частной компании уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 364−1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). За инкриминируемое преступление злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

«Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки», — отметили в СБУ.