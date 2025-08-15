Ущерб более чем на 250 млн: в Украине разоблачили масштабное хищение государственного газа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 августа 2025, 17:02 Читати українською

Ущерб более чем на 250 млн: в Украине разоблачили масштабное хищение государственного газа

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему хищения природного газа из газотранспортной системы (ГТС) Украины. По данным следствия, в течение февраля-июня 2023 года фигуранты присвоили государственный газ на сумму 251 миллион 174 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему хищения природного газа из газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Фото: СБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали преступной схемы

Как установило расследование, к организации сделки причастен бывший рководитель местной частной компании в сфере газоснабжения, занимавший в то время должность председателя правления этого предприятия.

В начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала газ у государственного поставщика для покрытия собственных производственных нужд. Однако в начале 2023 года государственное предприятие прекратило сотрудничество с этой частной компанией из-за ее значительной задолженности за сырье.

Несмотря на прекращение сотрудничества и наличные долги, коммерсанты прибегли к несанкционированному отбору газа из государственной ГТС. Чтобы оправдать свои действия, они прикрывались «исключительными обстоятельствами» и продолжали незаконно «выкачивать» природный газ для нужд своей компании, а полученную прибыль распределяли между собой.

Таким образом, участники схемы незаконно изъяли из государственной ГТС более 10,5 миллиона кубометров природного газа.

Следственные действия

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили документацию, телефоны и компьютерную технику, содержащую доказательства преступной «схемы».

В настоящее время экс-руководитель частной компании уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 364−1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). За инкриминируемое преступление злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

«Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки», — отметили в СБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 августа 2025, 18:54
#
очільник = руководитель
екс-очільник = екс-руководитель

Кто такой «эксочельщик» в русскоязычной версии
новости — знает только гугл-переводчик…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами