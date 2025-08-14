ВВП в июле сократился на 1% — ИЭД

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) реальный ВВП в июле 2025 года сократился на 1% к предыдущему году после роста на 1,5% в июне. Во ІІ квартале 2025 года рост реального ВВП составил 1,7% (в I квартале рост составил 0,9%, сообщил ранее Госстат, данных за второй квартал пока нет).

Что сдерживало рост экономики в июле

Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве в июле снизилась на 26%. Это отражает сокращение уборки и уменьшение урожайности по сравнению с июлем 2024 года.

Реальная ВДС в добывающей промышленности снизилась на 10% из-за потерь в угольной отрасли, тогда как добыча газа улучшилась благодаря усилиям по восстановлению.

Что поддерживало экономику в июле

Рост реальной ВДС в перерабатывающей промышленности в июле ускорился до 1,4% по пересмотренной отметке 1,0% в июне. Перерабатывающая промышленность была поддержана более высоким внутренним спросом и оборонными заказами.

Темпы роста торговли остались близкими к июньскому уровню — по оценкам, 2,6% в июле.

Реальная ВДС в транспорте снизилась почти на 9% в июле из-за падения объемов железнодорожных перевозок и отсутствия транзита газа из россии в ЕС. Укрзализныця перевозит меньше зерновых, поскольку иссякли их запасы, накопленные в 2021 и 2022 годах.

Также возобновлялась добыча строительных материалов. В целом, ввиду текущих оценок прироста реального ВВП, ИЭД и German Economic Team ухудшили свой прогноз на 2025 год до 2,0%, а на 2026 год аналитики ожидают роста на 2,8%.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%, а прогноз на 2026 год — 4,5%.