Binance «разгоняет» криптопроект семьи Трампа — WSJ

Принадлежащий семье Трампа объем криптовалюты USD1 с ноября 2024 года вырос в цене до $4,5 млрд. Как пишет The Wall Street Journal, рост стоимости обеспечила платформа PancakeSwap , созданная сотрудниками Binance : она стимулировала трейдеров торговать USD1 через конкурсы с призами до $1 млн, что кратно увеличило обороты монеты.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Стейблкоин USD1 был запущен World Liberty в марте 2025 года. Это флагманский актив компании, представляющий собой цифровую монету, обеспеченную 1:1 долларами США. World Liberty, 40% которой принадлежит семье Трампа, инвестирует обеспечивающие стейблкоин доллары в гособлигации и фонды денежного рынка, не выплачивая проценты держателям.

Как пишет WSJ, стоимость принадлежащего семье Трампа объема стейблкоина USD1 с момента президентских выборов выросла до примерно $4,5 млрд по текущей рыночной цене.

Сейчас в обращении находится более $2 млрд USD1, что, по оценке газеты, приносит семье президента около $80 млн дохода в год.

Читайте также: Трамп заработал почти $2,4 млрд на криптпроектах — СМИ

PancakeSwap — «малозаметная» криптобиржа, построенная на блокчейне Binance, была создана внутри компании в 2020 году и до сих пор ею «тихо администрируется».

По данным газеты, с конца мая 2025 года объем торгов USD1 на платформе вырос с десятков миллионов долларов в день до более $1 млрд, причем на PancakeSwap приходится более 90% всех операций с этой монетой.

«Онлайн-платформа PancakeSwap служит своего рода инкубатором, привлекая трейдеров к использованию монет, выпущенных основной криптокомпанией семьи Трампов. Чем активнее используется флагманская монета World Liberty — USD1, тем выше спрос на увеличение её обращения и тем больше прибыль для World Liberty и её владельцев, включая семью Трампа», — утверждается в материале WSJ.

Чтобы подстегнуть интерес трейдеров, платформа предлагала щедрые вознаграждения: например, призы до $1 млн в рамках кампании «Liquidity Drive» за максимальный объем торгов. По такой же схеме, например, казино дают фишки новым клиентам, а брокеры дарят первые бесплатные сделки.

Binance также помогала USD1 другими способами: около десятка токенов, торгующихся с USD1, попали в программу Binance Alpha, которая продвигает новые проекты и рекомендует им торговать на PancakeSwap.

Но Binance сыграла ключевую роль в «разгоне» токена еще до запуска кампании с денежными вознаграждениями. Крупный толчок проект получил, когда Binance приняла инвестицию в $2 млрд в монетах World Liberty, что увеличило объем обращения стейблкоина в 15 раз и сделало его одним из крупнейших в мире. Эти активы, как пишет WSJ, продолжают храниться на платформе Binance, и пока они не обналичены, World Liberty получает доход от вложения обеспечивающих их долларов в облигации и фонды денежного рынка.

Несмотря на публичную критику Китая со стороны Трампа, его криптопроект тесно связан с участниками крипторынка, имеющими связи с Поднебесной, утверждает WSJ.

Сайт PancakeSwap зарегистрирован в Шанхае, среди крупных инвесторов World Liberty — гонконгский миллиардер Джастин Сан. При этом Binance, чей крупнейший рынок — Китай, утверждает, что не является китайской компанией. В августе Эрик Трамп планирует встречи с партнерами в Гонконге на фоне переговоров о привлечении инвестиций от HashKey, связанной с китайским конгломератом Wanxiang Group.

Представитель World Liberty отказался от комментариев. Binance и PancakeSwap не ответили на запросы о комментариях. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что «постоянные попытки СМИ сфабриковать конфликт интересов безответственны» и что «ни президент, ни его семья никогда не участвовали и не будут участвовать в конфликтах интересов».

Напомним

В июле 2025 года Bloomberg сообщал, что Binance также написала код для криптопроекта семьи Трампа, причем произошло это незадолго до просьбы основателя компании Чанпэн Чжао о помиловании, удовлетворить которую может только президент США.

Источники агентства утверждали, что криптобиржа написала программный код для стейблкоина USD1, запущенного компанией World Liberty Financial. Критики указывали на потенциальный конфликт интересов, поскольку Трамп является единственным человеком, способным предоставить помилование основателю Binance.

«Со времен Гражданской войны у нас не было ситуации, чтобы личные финансовые интересы президента так явно конфликтовали с его должностными обязанностями», — приводил Bloomberg слова бывшего главного советника Белого дома по вопросам этики Ричарда Пейнтера.

Основатель и основной владелец Binance Чанпэн Чжао, состояние которого оценивается более чем в $70 млрд, провел четыре месяца в тюрьме в США в прошлом году после того, как компания согласилась выплатить штраф $4,3 млрд за превращение в глобальный центр отмывания денег для преступников, террористов и нарушителей санкций.

По данным издания, недавно он нанял лоббиста и друга Дональда Трампа-младшего Чеса Макдауэлла, чтобы продвигать идею помилования, сообщил источник WSJ, знакомый с ситуацией.