13 августа 2025, 17:46

Глобальные продажи электромобилей замедлились в июле: Китай тормозит, Европа набирает обороты

В июле 2025 г. мировые продажи электромобилей продемонстрировали самые низкие темпы роста с января, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом рынок электромобилей (BEV) и плагин-гибридов (PHEV) составил 1,6 миллиона единиц. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Rho Motion.

В июле 2025 г.
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Китай: замедление из-за субсидий

Китай остается крупнейшим автомобильным рынком мира, где продается более половины всех BEV и PHEV. Однако в июле рост продаж электромобилей здесь замедлился до 12% (против средних 36% в месяц в первом полугодии).

Это связано с временной приостановкой некоторых правительственных программ субсидирования. Ожидается, что уже с августа продажи в Китае снова начнут активно расти благодаря поступлению новых средств на субсидии.

Европа и другие рынки компенсируют падение

Несмотря на китайское замедление, относительно умеренное глобальное понижение темпов роста свидетельствует о том, что другие рынки компенсируют часть этих потерь. В частности, европейские продажи существенно выросли благодаря государственным стимулам, направленным на ускорение декарбонизации:

  • Европа: продажи выросли на 48% до около 390 тыс. единиц.
  • Северная Америка: рост на 10% до более чем 170 тыс. единиц.
  • Другие регионы мира: скачок на 55% до более 140 тыс. автомобилей.

Читайте также: Рынок дизельных авто сокращается: июль показал спад в 13%

В то же время, будущее сокращение налоговых льгот в США на покупку или лизинг новых электромобилей в конце сентября может негативно сказаться на спросе в Северной Америке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
