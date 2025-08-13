Как вывод экономики из тени поможет снизить налоги для людей с низкими доходами

Зачем повышать прожиточный минимум, решится ли на такой шаг власть и сколько теряет бюджет от теневой экономики, в интервью Українським Новинам рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев . «Минфин» выбрал главное.

Откуда брать деньги на выравнивание соцвыплат

Это вопрос социальной справедливости в нашей стране. И это сверхважное, и, к сожалению, остается без внимания. Но в стране, где минимальная пенсия составляет 2,3 тыс. гривен, а средняя пенсия — 6,4 тыс. гривен — это все неприемлемые вещи. Тем более при максимальной пенсии в 390 тыс. гривен. Минимальная пенсия меньше максимальной в 165 раз. Так не может быть, этот разрыв свидетельствует об огромном социальном неравенстве.

Поэтому ситуацию нужно менять. Да, мы понимаем, что есть большие ограничения в средствах, ведь за счет помощи партнеров мы финансируем все наши социальные программы. За свои деньги мы финансируем только оборонку. Однако перераспределение этих средств должно быть более понятным. Вопросы низких пенсий и прожиточного минимума взаимосвязаны между собой.

Прожиточный минимум был введен в 1999 году соответствующим законом, это Конституционная категория. И к прожиточному минимуму сейчас привязаны 150 всевозможных выплат. Это от выплат социальной помощи, минимальной пенсии, до денежного содержания должностных лиц и служащих, штрафов.

Когда ты трогаешь прожиточный минимум, это цепляет за собой целый каскад последствий в виде тех или иных расходов из бюджета.

Для начала нужно отвязать от прожиточного минимума несвойственные ему выплаты. Это значит, что зарплаты судей, прокуроров должны платиться без привязки к прожиточному минимуму. Я не говорю о штрафах и все остальное.

Зачем пересматривать состав потребительской корзины

Затем мы должны просмотреть потребительскую корзину, по которой формируется фактический прожиточный минимум. Ведь у нас есть номинальный прожиточный минимум в бюджете — он неадекватен реалиям. И есть прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше — так называемый фактический, который формируется в соответствии с потребительской корзиной.

Потребительская корзина — это категория, которая рассчитывается по стандартам середины 90-х годов. Из чего мы видим, что демисезонная куртка для подростка должна служить 3 года, одни плавки — 5 лет. Это какие-то дикие цифры, и трудно представить, что так можно жить.

После пересмотра состава потребительской корзины или методики его расчета необходимо сказать правду людям — каков прожиточный минимум в стране. Мы должны его назвать, рассчитывая по реальным потребностям человека, а не подгонять задачу под ответ.

Также мы должны дать людям конкретный график приведения стандартов к реальному прожиточному минимуму. И этот минимум должен реально соотноситься с необлагаемым налогом минимумом, минимальной зарплатой и минимальной пенсией. Это должна быть одна категория. Потому что во многих европейских странах нет такого понятия, а есть только минимальная зарплата.

Откуда взять деньги? Это связано с детенизацией. Так как в тени может быть до 900 млрд гривен, которые ежегодно не поступают в бюджет. А на всю социалку мы тратим около 420 млрд. гривен. Таким образом, вывод из «тени» денег позволит значительно повысить социальные стандарты в стране. Это просто очевидные вещи, но люди их почему-то не понимают. Перефразируя поговорку, можно сказать: «Почему мы бедны? Потому что в тени. Почему в тени? Потому что бедны!»

«Теневая» экономика

Проблема в том, что «теневая» экономика в Украине — это не одно и то же, что в европейских странах. Недавно была новость, что в Германии «тень» составляет 11%, и это для них было шоком. Но если сравнивать с 50% у нас, то разница существенная. «Тень» есть всегда.

Но в отличие от их «тени» наша не боится ничего, расположена в лучших местах супермаркетов и торговых центров. Она наоборот, будто бросает вызов обществу, утверждая, что в нем работают другие законы успеха, когда ты успешен не потому, что лучше работаешь и умнее, а потому что ты хитрее других.

В 2024 году мы получили в бюджет 2,5 млрд долларов именно за счет детенизации отдельных отраслей. И этот тренд должен быть гораздо более мощным.

Госбюджет от контрабанды электроники теряет около 20 млрд гривен, половина из этой суммы — это техника Apple. Речь идет о среднем и дорогом сегменте. На дешевом сегменте уклонения минимальны.