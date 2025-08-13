Сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы не быть бедным

В Германии даже люди с полной занятостью могут оказаться на грани бедности. Это следует знать тем, кто уже живет здесь или только планирует переезд. Но не все знают, что в Германии можно быть признанным «бедным», даже работая на полную ставку, пишет Украинская газета.de. «Минфин» выбрал главное.

Кто в Германии считается «бедным»?

По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), 15,5% немцев живут ниже предела риска бедности. Это примерно 17,6 миллиона человек, которые располагают менее 60% среднего национального дохода. Формально речь идет не о «бедности», а о риске бедности, поскольку предел устанавливается по отношению к общему уровню доходов в обществе.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы не быть бедным?

Порог риска бедности для одного взрослого в Германии составляет 1 140 евро в месяц после уплаты налогов — это около 5 000 злотых. Для разных типов домохозяйств этот предел другой:

Тип домохозяйства Предел бедности (нетто/месяц) Один взрослый 1 140 евро Двое взрослых без детей 1 500 евро Трое или более взрослых без детей 1 677 евро Одинокий отец/мать с детьми 1 061 евро Двое взрослых с детьми 1 442 евро Другие домохозяйства с детьми 1 380 евро

Эти суммы рассчитывают по эквивалентной шкале, учитывающей, что в больших домохозяйствах затраты на одного человека меньше. (Для многих украинцев, особенно одиноких матерей с детьми или пенсионеров, эти суммы могут быть недостижимы без государственной помощи).

Как выглядит ситуация в Польше?

Средняя зарплата нетто (август 2025) — 5 500−6 000 злотых

Медиальная зарплата нетто — 4 500−4 800 злотых

Минимальная зарплата «на руки» — 3 200−3 400 злотых

Следовательно, рядовой поляк зарабатывает примерно столько, сколько в Германии считается минимумом во избежание бедности. А гражданин с минимальной польской зарплатой намного меньше, чем порог немецкой «бедности». (Для украинских трудовых мигрантов в Польше это может быть неожиданным сигналом: зарплата, считающаяся средней в Варшаве, не обеспечивает базовую финансовую стабильность в Берлине).

Что определяет «бедность» в немецкой статистике

Есть три основных критерия, по которым в Германии официально определяют риск бедности:

Доход ниже 60% медианного

Материальные и социальные трудности — например, невозможность оплатить отопление, купить мебель или уехать в отпуск

Низкий уровень занятости — в домохозяйстве работают менее 20% общего рабочего времени в год

(Эти критерии используют также для определения права на определенные социальные льготы, поэтому следует знать их каждому проживающему в Германии.

По данным портала Ruhr24, около 5 миллионов жителей Германии живут в состоянии материального затруднения, что касается примерно 6% населения. Проявления такой ситуации:

Нехватка денег на аренду жилья или оплату счетов

Невозможность отопить квартиру зимой

Отсутствие отпуска хотя бы раз в год

Невозможность заменить старую мебель

Отказ от социальной жизни из-за нехватки средств

Пенсионеры и женщины — наиболее уязвимые

Особенно высок риск бедности у пожилых людей:

Лица 65+ лет — 19,4% в зоне риска

Лица 75+ лет — 19,1%

Женщины 65+ — 21,4%, тогда как среди мужчин — 17%

Среди украинцев в Германии большую часть составляют именно пожилые люди и матери с детьми — это наиболее уязвимые группы.

Статистика не отражает реальную ситуацию

Эксперты отмечают: официальные методы счета не всегда отражают полную глубину проблемы. Если, например, большинство одиноких родителей зарабатывают очень мало, то и их «порог бедности» будет занижен, хотя расходы на жизнь остаются высокими.

Кроме того, около 6,2 миллионов человек проживают в домохозяйствах, где нет постоянной работы: занятость сезонная, частичная или отсутствует. Причины — длительная безработица, болезни, уход за детьми или старшими родственниками.

Понимание официального уровня доходов, которые считаются ниже нормы, позволяет украинцам объективно оценить свое финансовое положение, проверить право на социальную помощь (такую как Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld) и реалистично планировать быт, обучение и карьеру.