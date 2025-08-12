Зеленский поручил упростить выезд за границу для украинцев до 22 лет

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать механизм, который упростит пересечение государственной границы для молодых украинцев младше 22 лет. Об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума 2025 года: Молодежь Тут!, сообщает РБК-Украина.

«В настоящее время действуют ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить этот возраст до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении границы», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что этот шаг является «положительной и правильной историей, которая поможет многим украинским сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине».

Выезд мужчин за границу во время военного положения

Напомним, что во время действия военного положения и мобилизации в Украине большинство мужчин призывного возраста имеют ограничения на выезд. Однако существуют определенные категории, которые могут пересекать границу:

— мужчины до 18 лет и старше 60 лет.

— лица, имеющие право на отсрочку, например:

Мужчины с инвалидностью.

Те, кто сопровождает родителя с I или II группой инвалидности.

Мужчины, содержащие трех или более несовершеннолетних детей.

Родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.

Другие категории, для которых предусмотрены особые условия и необходимость подготовки соответствующего пакета документов.

— Студенты украинских вузов, проходящие обучение по программам академической мобильности в течение одного семестра. Для таких студентов обязательным условием является прохождение конкурсного отбора.