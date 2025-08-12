Спутниковая связь в смартфоне: Украина среди первых подключает Starlink Direct to Cell

Украина, несмотря на полномасштабную войну, станет одной из первых стран мира, где заработает технология Starlink Direct to Cell. Это позволит украинцам оставаться на связи даже в отсутствие покрытия мобильной сети, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, уже успешно протестирован обмен первыми текстовыми сообщениями через спутник с помощью обычных 4G-смартфонов. Участие в тестировании принял гендиректор «Киевстар» Александр Комаров.

Как это работает

Ключевое преимущество технологии Starlink Direct to Cell состоит в том, что пользователям не нужно покупать дорогостоящее дополнительное оборудование. Достаточно иметь 4G-смартфон с SIM- или eSIM-картой. Связь будет обеспечиваться спутниками Starlink, а единственным условием для работы является прямая видимость неба.

Эта технология позволит украинцам оставаться на связи в самых тяжелых условиях:

в отдаленных или горных районах;

во время неблагоприятной погоды;

в случае сбоев в работе мобильной сети;

во время обесточений и блекаутов.

Украина — среди лидеров инноваций

«Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell. Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца — один из наших ключевых приоритетов», — отметил Федоров.

В настоящее время технология проходит этап бета-тестирования, а ее официальный запуск запланирован уже этой осенью.