Евро дешевеет: НБУ определил курс гривны к иностранным валютам на среду

НБУ установил новые курсы гривны в парах с евро, долларом и польским злотым на среду, 13 августа. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс евро упал.
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,4268 грн. Это на 2 копейки меньше, чем во вторник (41,4490).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,0758, что на 12 копеек меньше, чем во вторник (48,1969).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,2815 (во вторник курс был 11,3320).
