Торговый баланс — минус $52,2 млрд: как это ударит по нашим кошелькам и что делать

На экономическом фронте произошли события, которые, вероятно, повлияют на кошельки рядовых украинцев, и вряд ли он будет положительным. Об этом рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Что случилось

НБУ обновил прогноз по балансу торговли товарами и услугами в 2025 году: дефицит торгового баланса в этом году составит $52.2 млрд, что вызывает обеспокоенность. Для сравнения: в 2023 и 2024 годах этот показатель был на треть меньше — $37.9 и $39.4 млрд соответственно. Итак, в этом году имеем увеличение дефицита на 32%, и узнали мы об этом только сейчас.

Предыдущий прогноз НБУ, сделанный в апреле, не предусматривал каких-либо существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Тогда дефицит торгового баланса ожидался на уровне $40.5 млрд. В 2026−27 годах НБУ предусматривает уменьшение дефицита и, конечно, это утешает, если бы не знать, что долгосрочные прогнозы властей в Украине всегда оптимистичны, но никогда не сбываются.

Почему растет дефицит торгового баланса

Объемы экспорта в этом году останутся практически неизменными, а вот импорт растет. Почему? НБУ говорит, что «из-за более широкого дефицита бюджета, отмены льготного режима торговли с ЕС и уточнения исторических данных в 2024 году». Не очень информативно, но как есть.

Соглашаюсь, что можно сделать немало предположений, объясняя причины роста импорта, от хороших — закупка оборудования для увеличения мощностей украинской оборонной промышленности, но в это почему-то не очень верится, к непонятным — зачем импортировать на льготных условиях товары, не критичные для обороны и выживания страны?

Почему рост дефицита торгового баланса это плохо?

Потому что торговый баланс является важной частью текущего счета платежного баланса, демонстрирующего, как страна взаимодействует с другими экономиками. Профицит текущего счета свидетельствует о том, что страна больше зарабатывает от внешней торговли и трансфертов, чем тратит, что способствует укреплению национальной валюты. Дефицит указывает на зависимость от внешнего финансирования и оказывает негативное влияние на стабильность местной валюты.

В Украине в 2024 году дефицит текущего счета составил $13.7 млрд или примерно 8% ВВП. Еще в апреле НБУ прогнозировал, что в этом году дефицит текущего счета достигнет $17.3 млрд, или те же 8% от понемногу растущего ВВП.

Согласно последнему прогнозу дефицит текущего счета вырастет вдвое до $34.6 млрд, или примерно до 16% ВВП.

Как и чем этот дефицит перекрыть?

Источников несколько:

Рост экспорта. С этим сложно. Несмотря на оптимистичные прогнозы того же НБУ, урожай оказался далеким от рекордного, а цены на международных рынках не растут. Следовательно, на аграриев надеяться не стоит. Прогнозы цен на другой сырьевой экспорт тоже не радуют.

Когда-то преуспевающая IT-отрасль, к сожалению, переживает не лучшие времена и на увеличение объемов экспорта услуг, мне кажется, тоже не стоит рассчитывать. Есть еще перспективный «miltech» (развитие оборонных технологий и производства), но это проект долгосрочный и если он и расцветет, то плодов не стоит ждать раньше конца десятилетия, а может и начала следующего.

Денежные переводы мигрантов. В первом полугодии объемы переводов упали на 14% в годовом исчислении и вряд ли существуют какие-то предпосылки для их стремительного роста.

Внешние заимствования. Кредиты от международных организаций (МВФ, Всемирный банк, ЕС) или от стран-союзников — главный источник финансирования дефицита. Без помощи союзников нам не выжить и этого не понимают только те, кто попытался их обмануть, затеяв грязную и глупую историю из САП и НАБУ, и был пойман с поличным. Надеемся, что деньги продолжат давать, но неприятные воспоминания точно останутся. Хотя, собственно, что нового открылось миру?

Прямые иностранные инвестиции (FDI) поступают в Украину и еще и растущими темпами только в воображении тех, кто любит развлечься поездками на конференции по восстановлению, которые, вероятно, хорошо восстанавливают психику участников, но вряд ли экономику Украины. В нынешних условиях в Украине почти не существует проектов с доходностью, компенсирующей стоимость капитала, которая из-за существующих рисков остается очень высокой. И не валите все на войну — до 2022 года было ненамного лучше, а с тех пор мало что изменилось.

Сокращение импорта и развитие внутреннего производства. Ну как же его сокращать, если из-за дырявой и коррумпированной украинской таможни можно ввезти хоть черта лысого и это будет точно дешевле, чем производить внутри страны?!

Более того, мы почему-то освобождаем от пошлин и НДС определенные группы товаров, которые вряд ли критически важны для обороны, соответственно стимулируя спрос и поощряя их импорт в Украину. К примеру, электромобили. Хотя, может, я просто недооцениваю важность борьбы за экологические нормы?! Пожалуй, во время войны это очень важно, особенно, когда утром, после бомбардировок, вдыхаешь дым пожаров.

Использование валютных резервов, которые сейчас накоплены на рекордном уровне, но которые при отсутствии или просто задержке помощи союзников проедутся очень быстро. Вспомните Януковича, который держал « , которые сейчас накоплены на рекордном уровне, но которые при отсутствии или просто задержке помощи союзников проедутся очень быстро. Вспомните Януковича, который держал « доллар по восемь», пока не сжег резервы до отказа. Если держать «доллар по сорок», то у истории есть шанс повториться. И тогда у каждого президента будет по собственному мемчику: у одного — по восемь, у другого — по сорок.

Девальвация нацвалюты, что сделает экспорт более дешевым и конкурентным, а импорт более дорогим, тем самым уменьшая торговый дефицит. Хотя, сами понимаете, это прямой путь к росту цен на импортные товары, а значит инфляции. Кроме того, возможная девальвация ускорит перетекание гривен из банковской системы в доллары и , что сделает экспорт более дешевым и конкурентным, а импорт более дорогим, тем самым уменьшая торговый дефицит. Хотя, сами понимаете, это прямой путь к росту цен на импортные товары, а значит инфляции. Кроме того, возможная девальвация ускорит перетекание гривен из банковской системы в доллары и евро под матрас. Да и рынку ОВГЗ придется не сладко — кто кроме государственных банков захочет покупать теряющий стоимость актив? Следовательно, у нас будут дополнительные проблемы с финансированием бюджета, которых и так немало.

Выход на рынок капитала и приватизация, но об этом сейчас и говорить смешно.

Итак, что из перечисленного реально, а что нет? В краткосрочной перспективе, на мой взгляд, единственным источником спасения является финансовая помощь союзников.

Учитывая очевидность такого вывода, тем удивительнее было наблюдать за затеявшейся историей с САП и НАБУ, даже зная о серьезном ухудшении торгового баланса. Хотя, я могу быть слишком оптимистичным по поводу осведомленности власти и ее единства в принятии решений.

Скорее всего, знали, понимали и предполагали последствия одни, а решения принимали другие. Хочется верить, что помощь мы продолжим получать в полном объеме, хотя как вспомнишь, что кроме САП и НАБУ у нас есть и другие антикоррупционные органы, с которыми захочется поиграть, да и инициаторы игрищ никуда не делись, становится не так весело. Хотя при чем это все?! Виноватым, как всегда, назначат «Запад» — ведь они же денег не дает за то, что мы их обороняем!

Переспектива

Что касается долгосрочной перспективы, то никаких сомнений, что в 2026−27 мы достигнем прорыва, как и прогнозирует НБУ, ведь к этому времени мы уже успеем всех кого можно проверить на полиграфе, начнем отдавать предпочтение профессиональности над лояльностью, реформируем таможню, сделаем суд честным и справедливым, а право собственности. власть в долгосрочных прогнозах. А чтобы дожить до тех прекрасных времен в комфорте и финансовой безопасности, нужно не фантазировать, а действовать — пойти и купить долларов или евро, пока они еще где-то по сорок.