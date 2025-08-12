На экономическом фронте произошли события, которые, вероятно, повлияют на кошельки рядовых украинцев, и вряд ли он будет положительным. Об этом рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.
Торговый баланс — минус $52,2 млрд: как это ударит по нашим кошелькам и что делать
Что случилось
НБУ обновил прогноз по балансу торговли товарами и услугами в 2025 году: дефицит торгового баланса в этом году составит $52.2 млрд, что вызывает обеспокоенность. Для сравнения: в 2023 и 2024 годах этот показатель был на треть меньше — $37.9 и $39.4 млрд соответственно. Итак, в этом году имеем увеличение дефицита на 32%, и узнали мы об этом только сейчас.
Предыдущий прогноз НБУ, сделанный в апреле, не предусматривал каких-либо существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Тогда дефицит торгового баланса ожидался на уровне $40.5 млрд. В 2026−27 годах НБУ предусматривает уменьшение дефицита и, конечно, это утешает, если бы не знать, что долгосрочные прогнозы властей в Украине всегда оптимистичны, но никогда не сбываются.
Почему растет дефицит торгового баланса
Объемы экспорта в этом году останутся практически неизменными, а вот импорт растет. Почему? НБУ говорит, что «из-за более широкого дефицита бюджета, отмены льготного режима торговли с ЕС и уточнения исторических данных в 2024 году». Не очень информативно, но как есть.
Соглашаюсь, что можно сделать немало предположений, объясняя причины роста импорта, от хороших — закупка оборудования для увеличения мощностей украинской оборонной промышленности, но в это почему-то не очень верится, к непонятным — зачем импортировать на льготных условиях товары, не критичные для обороны и выживания страны?
Почему рост дефицита торгового баланса это плохо?
Потому что торговый баланс является важной частью текущего счета платежного баланса, демонстрирующего, как страна взаимодействует с другими экономиками. Профицит текущего счета свидетельствует о том, что страна больше зарабатывает от внешней торговли и трансфертов, чем тратит, что способствует укреплению национальной валюты. Дефицит указывает на зависимость от внешнего финансирования и оказывает негативное влияние на стабильность местной валюты.
В Украине в 2024 году дефицит текущего счета составил $13.7 млрд или примерно 8% ВВП. Еще в апреле НБУ прогнозировал, что в этом году дефицит текущего счета достигнет $17.3 млрд, или те же 8% от понемногу растущего ВВП.
Согласно последнему прогнозу дефицит текущего счета вырастет вдвое до $34.6 млрд, или примерно до 16% ВВП.
Как и чем этот дефицит перекрыть?
Источников несколько:
Рост экспорта. С этим сложно. Несмотря на оптимистичные прогнозы того же НБУ, урожай оказался далеким от рекордного, а цены на международных рынках не растут. Следовательно, на аграриев надеяться не стоит. Прогнозы цен на другой сырьевой экспорт тоже не радуют.
Когда-то преуспевающая IT-отрасль, к сожалению, переживает не лучшие времена и на увеличение объемов экспорта услуг, мне кажется, тоже не стоит рассчитывать. Есть еще перспективный «miltech» (развитие оборонных технологий и производства), но это проект долгосрочный и если он и расцветет, то плодов не стоит ждать раньше конца десятилетия, а может и начала следующего.
Денежные переводы мигрантов. В первом полугодии объемы переводов упали на 14% в годовом исчислении и вряд ли существуют какие-то предпосылки для их стремительного роста.
Внешние заимствования. Кредиты от международных организаций (МВФ, Всемирный банк, ЕС) или от стран-союзников — главный источник финансирования дефицита. Без помощи союзников нам не выжить и этого не понимают только те, кто попытался их обмануть, затеяв грязную и глупую историю из САП и НАБУ, и был пойман с поличным. Надеемся, что деньги продолжат давать, но неприятные воспоминания точно останутся. Хотя, собственно, что нового открылось миру?
Прямые иностранные инвестиции (FDI) поступают в Украину и еще и растущими темпами только в воображении тех, кто любит развлечься поездками на конференции по восстановлению, которые, вероятно, хорошо восстанавливают психику участников, но вряд ли экономику Украины. В нынешних условиях в Украине почти не существует проектов с доходностью, компенсирующей стоимость капитала, которая из-за существующих рисков остается очень высокой. И не валите все на войну — до 2022 года было ненамного лучше, а с тех пор мало что изменилось.
Комментарии - 1
не критичные для обороны и выживания страны»
Кому не критичны, а кому невозможно реально выжить без норвежской красной рыбы, немецких и польских сыров, а также итальянских вин со спагетти и конечно же французских коньяков…