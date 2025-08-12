Если вы когда-нибудь задумывались, куда инвестировать свои деньги — в валюту, акции, землю, криптовалюту или недвижимость — но не знали, с чего начать, то 21 августа будете иметь уникальную возможность получить честные и практические ответы.
Куда вложить $100, $500 или $1000: узнайте на INVESTFEST 2025
INVESTFEST 2025 — масштабная бесплатная онлайн-конференция, которую ко Дню Независимости Украины организуют финансовый портал Минфин и Finance.ua при поддержке генерального партнера ICU. Ее цель — дать каждому украинцу доступ к знаниям об инвестициях и помочь сделать первый шаг к финансовой свободе.
ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, управление активами и частным акционерным капиталом, а также осуществляющая венчурные и финтех-инвестиции. Уже более 15 лет ICU остается лидером управления активами в Украине и является крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций.
В программе — практические советы для тех, кто хочет знать:
- как принимать обоснованные финансовые решения;
- какие активы рассматривать в условиях войны и нестабильности;
- как инвестировать $100, $500 или $1000 без лишних рисков;
- как защитить капитал и избежать типичных ошибок.
Среди спикеров, которые поделятся опытом:
- Владислав Свистунов (ICU) — как правильно входить в инвестиции со стратегией выхода.
- Роман Кошовский (FIREkit, GOALS on FIRE) — как позаботиться о капитале на этапе его расходования.
- Василий Матий (Smart Family Office, Toloka.vc) — финансовые «грабли» инвестора и как их избежать.
- Юлия Бабенко (iPlan.ua) — как обучать подростков финансовой грамотности и инвестированию.
- Павел Бойко (Gonzo Invest) — инвестиции в Украину и рынок облигаций.
- Владимир Копоть (Monitor.Estate) — украинская недвижимость: пассивный доход или головная боль?
- Александр Черный (Zeminvest, Dobrozem) — главные тенденции рынка земли.
- Никита Гупал — ETF как оптимальный инструмент для старта.
- Елена Набатова — стратегии инвестирования в работающие криптовалюты.
- Дмитрий Карпиловский, Юлия Баткалова, Олесь Вареник, Сергей
- Сорокунский — дискуссия: куда инвестируют реально зарабатывающие и более инвестированные, которые еще не на хайпе.
Это событие для предпринимателей, ИТ-специалистов, госслужащих, ветеранов и всех, кто хочет самостоятельно управлять своими финансами, не полагаясь на случай или советы сомнительных «гуру».
Когда: 21 августа 2025
Формат: онлайн
Участие бесплатно, по предварительной регистрации
Регистрируйтесь уже сейчас по ссылке.
