Куда вложить $100, $500 или $1000: узнайте на INVESTFEST 2025

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 августа 2025, 11:27 Читати українською

Куда вложить $100, $500 или $1000: узнайте на INVESTFEST 2025

Если вы когда-нибудь задумывались, куда инвестировать свои деньги — в валюту, акции, землю, криптовалюту или недвижимость — но не знали, с чего начать, то 21 августа будете иметь уникальную возможность получить честные и практические ответы.

Если вы когда-нибудь задумывались, куда инвестировать свои деньги — в валюту, акции, землю, криптовалюту или недвижимость — но не знали, с чего начать, то 21 августа будете иметь уникальную возможность получить честные и практические ответы.

INVESTFEST 2025 — масштабная бесплатная онлайн-конференция, которую ко Дню Независимости Украины организуют финансовый портал Минфин и Finance.ua при поддержке генерального партнера ICU. Ее цель — дать каждому украинцу доступ к знаниям об инвестициях и помочь сделать первый шаг к финансовой свободе.

ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, управление активами и частным акционерным капиталом, а также осуществляющая венчурные и финтех-инвестиции. Уже более 15 лет ICU остается лидером управления активами в Украине и является крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций.

В программе — практические советы для тех, кто хочет знать:

  • как принимать обоснованные финансовые решения;
  • какие активы рассматривать в условиях войны и нестабильности;
  • как инвестировать $100, $500 или $1000 без лишних рисков;
  • как защитить капитал и избежать типичных ошибок.

Среди спикеров, которые поделятся опытом:

  • Владислав Свистунов (ICU) — как правильно входить в инвестиции со стратегией выхода.
  • Роман Кошовский (FIREkit, GOALS on FIRE) — как позаботиться о капитале на этапе его расходования.
  • Василий Матий (Smart Family Office, Toloka.vc) — финансовые «грабли» инвестора и как их избежать.
  • Юлия Бабенко (iPlan.ua) — как обучать подростков финансовой грамотности и инвестированию.
  • Павел Бойко (Gonzo Invest) — инвестиции в Украину и рынок облигаций.
  • Владимир Копоть (Monitor.Estate) — украинская недвижимость: пассивный доход или головная боль?
  • Александр Черный (Zeminvest, Dobrozem) — главные тенденции рынка земли.
  • Никита Гупал — ETF как оптимальный инструмент для старта.
  • Елена Набатова — стратегии инвестирования в работающие криптовалюты.
  • Дмитрий Карпиловский, Юлия Баткалова, Олесь Вареник, Сергей
  • Сорокунский — дискуссия: куда инвестируют реально зарабатывающие и более инвестированные, которые еще не на хайпе.

Это событие для предпринимателей, ИТ-специалистов, госслужащих, ветеранов и всех, кто хочет самостоятельно управлять своими финансами, не полагаясь на случай или советы сомнительных «гуру».

Когда: 21 августа 2025

Формат: онлайн

Участие бесплатно, по предварительной регистрации

Регистрируйтесь уже сейчас по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами