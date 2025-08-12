Кабмин расширил список бизнесов, которые могут становиться резидентами Дія.City

Кабинет Министров Украины расширил список бизнесов, которые могут стать резидентами налогового пространства Дія.City. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь к нему могут подключаться компании, работающие с технологиями цифрового моделирования зданий для точного планирования, проектирования и управления строительными процессами — ключевыми для восстановления страны.

Также резидентами могут стать компании и стартапы, занимающиеся постпроизводством контента, компьютерной графикой, анимацией, спецэффектами и производством фонограмм.

По данным Минцифры, в настоящее время в Дія.City уже более 2 200 резидентов.