Кабмин расширил список бизнесов, которые могут становиться резидентами Дія.City

Кабинет Министров Украины расширил список бизнесов, которые могут стать резидентами налогового пространства Дія.City. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Теперь к нему могут подключаться компании, работающие с технологиями цифрового моделирования зданий для точного планирования, проектирования и управления строительными процессами — ключевыми для восстановления страны.
Также резидентами могут стать компании и стартапы, занимающиеся постпроизводством контента, компьютерной графикой, анимацией, спецэффектами и производством фонограмм.
По данным Минцифры, в настоящее время в Дія.City уже более 2 200 резидентов.
