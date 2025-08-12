Трамп отложил повышение тарифов для Китая еще на 90 дней — СМИ

Дональд Трамп отложил свое решение о введении дополнительных тарифов на китайский импорт в США еще на 90 дней с целью продления переговоров в торговой сфере. Об этом сообщает в понедельник CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Подробности

«Эти тарифы должны были заработать в полночь. Но Трамп подписал исполнительный указ за несколько часов до этого, который продлевает срок действия до середины ноября», — приводит телеканал слова чиновника.

Если бы президент Трамп не продлил дедлайн, американские пошлины на китайские товары снова выросли бы до уровня, который имели в апреле, когда тарифная война между крупнейшими экономиками мира достигла своего апогея.

Тогда они достигали 145% в США, тогда как Китай ответил 125% пошлин на американские товары.

Напомним

В июне представители США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Лондоне заявили, что стороны согласовали условия, позволяющие возобновить торговое перемирие и снять ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и смягчить экспортный контроль США.

Торговая война США и Китая началась после того, как в феврале Штаты ввели пошлины на все товары из КНР в размере 10%, в марте увеличили их до 20%, а в апреле, когда Дональд Трамп объявил о введении тарифов для более 180 стран, пошлины для КНР составили.

После введения ответных мер Китаем показатель достиг 145%, Пекин ответил на это тарифами в размере 125%, США пригрозили увеличением до 245%. К середине мая «взаимные» тарифы между США и Китаем были снижены до 10% и 30% соответственно.