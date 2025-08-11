Multi от Минфин
«Киевстар» планирует привлечь до $200 млн во время листинга на NASDAQ — Reuters

Крупнейший телекоммуникационный оператор Украины «Киевстар» ожидает привлечь от $50 до $200 миллионов во время своего исторического выхода на американскую фондовую биржу NASDAQ, который запланирован на этот год. Это сделает «Киевстар» первой компанией с операционным центром в Украине, которая проведет листинг на бирже США. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Крупнейший телекоммуникационный оператор Украины «Киевстар» ожидает привлечь от $50 до $200 миллионов во время своего исторического выхода на американскую фондовую биржу NASDAQ, который запланирован на этот год.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения и финансирования

Выход на биржу состоится опосредованно — через слияние со специализированной компанией (SPAC) Cohen Circle, которая уже торгуется на NASDAQ. Материнская компания «Киевстар», VEON, сохранит за собой не менее 80% акций.

По данным источников, VEON уже заручился поддержкой институциональных инвесторов, которые согласились не продавать свои акции на сумму $52 миллиона. Это гарантирует минимальную сумму привлечения, тогда как максимальная может достичь $200 миллионов. Оценочная стоимость «Киевстара» в рамках сделки составляет $2,21 миллиарда.

«Народное IPO»: ставка на восстановление Украины

В VEON надеются, что листинг «Киевстара» оживит интерес инвесторов к украинским активам в преддверии предстоящего восстановления страны.

«Мы имеем чрезвычайно сильную поддержку листинга Киевстара со стороны властей США, Украины и Европейского Союза», — заявил CEO VEON Каан Терзиоглу, назвав этот выход на биржу «народным IPO».

Риски и финальные шаги

В то же время аналитики Edison Group отмечают, что сделка не лишена рисков, прежде всего геополитических.

«Остаточные опасения относительно наследственных связей с акционерами и постоянное присутствие в других нестабильных юрисдикциях могут ограничить потенциал роста», — говорится в их записке.

Последним шагом перед завершением регистрации в регуляторе рынка является собрание акционеров Cohen Circle и «Киевстара», на котором должно быть одобрено соглашение о листинге.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
matroskin
matroskin
11 августа 2025, 19:39
#
«напередодні майбутньої відбудови країни» :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
