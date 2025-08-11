Нацбанк установил новые курсы гривны в парах с евро и долларом на вторник, 12 августа. Европейская валюта почти не изменилась по сравнению с понедельником, а доллар подорожал. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ снизил курс гривны в паре с долларом
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,4490 грн. Это на 6 копеек больше, чем в понедельник (41,3895).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,1969, что на 1 копейку больше, чем в понедельник (48,1939).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3320 (в понедельник курс был 11,3362).
