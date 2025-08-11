4 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 7,3 млрд грн. За прошедшую неделю было выдано 146 кредитов на сумму 277 млн грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
єОселя: 4 тыс. льготных ипотек на сумму 7,3 млрд грн украинцы получили с начала года
Кто получил кредиты
Кредиты под 3% получили:
- 55 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
- 9 медиков;
- 3 педагога;
- 5 ученых.
Кредиты под 7% получили:
- 60 украинцев без собственного жилья;
- 11 ВПЛ;
- 3 ветерана.
Где выдано больше кредитов
В Киевской области (46), Киеве (19), Львовской и Ивано-Франковской областях (по 13 соответственно).
По типу недвижимости
По типу недвижимости: 91 украинец получил кредит на жилье первой продажи, из которых 20 — объекты на стадии строительства. Еще 55 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.
С начала программы в октябре 2022 года было выдано 18 840 кредитов на сумму более 31,4 млрд грн.
Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», направленной на стимулирование спроса на украинские товары и на создание благоприятных условий для развития производства.
Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.
