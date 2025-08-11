Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
11 августа 2025, 16:37

єОселя: 4 тыс. льготных ипотек на сумму 7,3 млрд грн украинцы получили с начала года

4 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя с начала 2025 года. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 7,3 млрд грн. За прошедшую неделю было выдано 146 кредитов на сумму 277 млн грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

4 тысячи украинцев воспользовались программой єОселя с начала 2025 года.
Фото: depositphotos

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получил кредиты

Кредиты под 3% получили:

  • 55 военнослужащих и представителей сектора безопасности;
  • 9 медиков;
  • 3 педагога;
  • 5 ученых.

Кредиты под 7% получили:

  • 60 украинцев без собственного жилья;
  • 11 ВПЛ;
  • 3 ветерана.

Где выдано больше кредитов

В Киевской области (46), Киеве (19), Львовской и Ивано-Франковской областях (по 13 соответственно).

По типу недвижимости

По типу недвижимости: 91 украинец получил кредит на жилье первой продажи, из которых 20 — объекты на стадии строительства. Еще 55 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.

С начала программы в октябре 2022 года было выдано 18 840 кредитов на сумму более 31,4 млрд грн.

Напомним

Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», направленной на стимулирование спроса на украинские товары и на создание благоприятных условий для развития производства.

Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
