Клиенты Фридом Финанс начали получать выплаты — Нацкомиссия

Он отметил, что это только начало, но знаковый шаг, запускающий механизм возврата средств инвесторам.

Команда НКЦБФР сопровождает каждый этап процесса, координируя взаимодействие банков, администратора и других участников. Особое внимание уделяется контролю всех операций по обеспечению надежности и прозрачности выплат.

Читайте: НБУ начал возвращать активы клиентам Фридом Финанс

Регулятор также призвал банки внимательно реагировать на нормативные изменения и максимально содействовать своевременному прохождению следующих платежей, ведь это вопрос не только финансовой справедливости, но и доверия всей системе.

Напомним

«Минфин» писал, что с 4 августа клиенты Фридом Финанс могут начать обращаться в депозитарные учреждения или временного управляющего компании (в зависимости от типа активов) для возврата активов.

Ранее НКЦБФР опубликовала специальную пошаговую инфографику, чтобы помочь клиентам Фридом Финансом разобраться с процедурой возврата заблокированных активов и дать ответы на наиболее актуальные вопросы.

Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал президент.

На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. Всего в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.