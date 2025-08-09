Binance сотрудничает с испанским BBVA для хранения активов — FT

Криптовалютная биржа Binance объединяет усилия с испанским банком BBVA, чтобы позволить своим клиентам сохранять цифровые активы за пределами биржи. Этот шаг является частью стратегии Binance, направленной на возобновление доверия инвесторов после рекордного штрафа, наложенного властями США почти два года назад, сообщает Financial Times.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), третий по величине банк Испании, недавно начал работать как один из немногих независимых хранителей для Binance, сообщили два источника, знакомых с договоренностью.

Почему это важно для инвесторов

Этот шаг Binance является ответом на обеспокоенность инвесторов безопасности торговых платформ после громкого краха криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в конце 2022 года. Тогда деньги инвесторов были заблокированы в процедурах банкротства, что вынудило трейдеров массово выводить свои средства с бирж и искать независимые решения для хранения активов.

Сотрудничество с BBVA также свидетельствует о растущей готовности традиционных банков углублять связи с криптоиндустрией. Это стало возможным благодаря принятию ключевых законов в США и ЕС, которые сделали сектор цифровых активов более регулируемым и привлекательным для финансовых учреждений.

По словам одного из источников, BBVA имеет гораздо более высокую репутацию и узнаваемость, чем другие партнеры Binance. Это создает дополнительный уровень доверия для пользователей, выбирающих биржу, ведь название BBVA само по себе является гарантией надежности.

Binance после штрафов

В 2023 году США оштрафовали Binance на рекордные $4,3 млрд за неспособность предотвратить отмывание денег, а ее основателя и бывшего генерального директора Чанпен Чжао приговорили к четырем месяцам заключения. После этого компания сократила свое присутствие в США, но в этом году возобновила некоторые услуги, поскольку регуляторы стали относиться к криптосектору менее враждебно.

В начале прошлого года Binance, под давлением клиентов, уже позволила им сохранять активы у независимых компаний-хранителей, таких как швейцарские Sygnum и FlowBank. Это было сделано для понижения рисков.

К тому моменту клиенты могли держать свои активы только непосредственно на бирже или через хранителя Ceffu, которого американские чиновники описывали как таинственную организацию, связанную с Binance.

Рост криптоиндустрии

Сотрудничество с BBVA происходит в то время, когда традиционные банки все больше привыкают к хранению и торговле криптовалютами, а также к работе с биржами цифровых активов.

Настроения на рынке значительно улучшились благодаря решительной поддержке криптоиндустрии со стороны администрации Трампа, что также способствовало росту цены биткоина до рекордных максимумов и резкому увеличению объемов торговли в этом году.

Ни BBVA, ни Binance не предоставили комментариев по этому сотрудничеству.

По данным источника, договоренность о хранении с BBVA означает, что деньги трейдеров хранятся в испанском банке в виде казначейских облигаций США, которые Binance затем принимает в качестве залога для торгов на бирже. Источник отметил, что такая структура «уменьшает гипотетический риск FTX 2.0».

Крупные криптобиржи, такие как Binance и Coinbase, достигли своего доминирующего положения на рынке, выполняя одновременно несколько ролей — торговой площадки, хранителя и кредитора. Однако риски, связанные с такой моделью, привели к тому, что после крушения FTX другие компании начали брать на себя некоторые из этих ролей.

Другой источник, знакомый с договоренностью, заявил, что биржи цифровых активов, включая Binance, подразумевают желание трейдеров «использовать третью сторону и держать залог в безопасном месте».

Напомним

BBVA активно развивает свою деятельность в криптосфере, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны розничных клиентов.

В прошлом месяце банк запустил услуги торговли и хранения биткоинов и Ethereum непосредственно через мобильное приложение банка для своих испанских клиентов. Кроме того, он советует своим частным банковским клиентам инвестировать до 7% своих портфелей в криптоактивы.