українська
9 августа 2025, 13:08 Читати українською

Китай приказал брокерам прекратить рекламировать стейблкоины, чтобы успокоить ажиотаж

Китайские финансовые регуляторы снова демонстрируют жесткий подход к рынку криптовалют, приказав местным брокерам и аналитическим центрам прекратить продвигать стейблкоины. Таким образом, власти стремятся охладить чрезмерный интерес к этим активам и избежать финансовой нестабильности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Китайские финансовые регуляторы снова демонстрируют жесткий подход к рынку криптовалют, приказав местным брокерам и аналитическим центрам прекратить продвигать стейблкоины.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В конце июля и начале августа ведущие брокерские компании и аналитические центры получили указания финансовых регуляторов. Им было приказано отменить семинары и прекратить публикацию исследований по стейблкоинам.

Регуляторы озабочены тем, что стейблкоины могут стать новым инструментом для мошеннических действий на материковом Китае.

Двойные стандарты: запреты в Китае и либерализация в Гонконге

Это происходит на фоне действующего в Китае запрета на криптовалютные транзакции. В то же время последние официальные заявления подогрели слухи, что страна, возможно, меняет отношение к криптоиндустрии.

Власти также дали зеленый свет на развитие Гонконга как хабу цифровых активов. В этом месяце Гонконг ввел новое законодательство, регулирующее эмитентов стейблкоинов, вызвавшее всплеск интереса со стороны фирм из материкового Китая.

«Китайские политики не любят слишком много шума вокруг некоторых тем, чтобы избежать массового порыва в определенный класс активов. Есть опасения, что не все достаточно осведомлены о криптовалютах, и прагматические политики не хотят, чтобы инвесторы покупали то, рисков чего они не понимают», — отметил Кристофер Вонг, валютный стратег Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре.

Несмотря на запрет, в Китае преуспевает внебиржевая торговля цифровыми активами. По оценкам Chainalysis Inc., за первые девять месяцев 2024 г. ее объем достиг $75 млрд, что свидетельствует о наличии многих каналов для таких транзакций.

На фоне этого оживилась и незаконная деятельность сбора средств, связанная с виртуальными валютами и стейблкоинами, что заставило местные власти, включая Пекин, Сучжоу и провинцию Чжэцзян, выпустить предупреждение о рисках в прошлом месяце.

Стейблкоины как будущее платежей

Стейблкоины, обычно обеспеченные денежными активами и выпускаемые частными фирмами, набирают обороты как более быстрый и более дешевый вариант для международных платежей.

Большинство из них привязаны к доллару США и обеспечены американскими активами, такими как краткосрочные казначейские облигации. По прогнозам, к 2030 году общее предложение стейблкоинов в мире может достичь $3,7 трлн.

Регуляторы усиливают контроль после того, как недавние официальные заявления подпитали слухи о возможном смягчении позиции Китая по отношению к криптовалютам, привязанным к юаню. Это шаг, который рассматривается как попытка бросить вызов доминированию доллара США в мировых финансах и стимулировать более широкое использование китайской валюты.

Читайте также: Китай планирует запустить свои первые стейблкоины

Глава Народного банка Китая Господин Гоншен в июне заявил, что стейблкоины могут революционизировать международные финансы, особенно ввиду роста геополитического напряжения, подчеркивающего хрупкость традиционных платежных систем.

Гонконг, часто рассматриваемый как «регуляторный песочник» для Китая, является одним из рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, который в последние месяцы активно внедряет собственные режимы лицензирования.

На 8 августа Гонконг выдал лицензии 11 криптобиржам, а также 44 компаниям с разрешением на торговлю цифровыми активами для клиентов. Среди них даже китайские государственные фирмы, такие как CMB International Securities Ltd. и Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd.

Напомним

В США 18 июля 2025 г. президент Дональд Трамп подписал первый федеральный закон, регулирующий стейблкоины, назвав это гигантским шагом к закреплению американского доминирования в мировых финансах и криптотехнологиях.

Отметим, что подавляющее большинство стейблкоинов в обращении сегодня привязано именно к доллару США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
