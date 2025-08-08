Глава НБУ: снижение учетной ставки начнется не ранее IV квартала

Уже в конце этого года Нацбанк предполагает начало цикла понижения учетной ставки. В каком состоянии к этому подходит финансовая система, что происходит с курсом, инфляцией и депозитами , в интервью РБК-Украина рассказал глава НБУ Андрей Пышный. «Минфин» выбрал главное.

О сохранении учетной ставки

Нацбанк сигнализировал о ряде проинфляционных факторов еще в I полугодии прошлого года. Тогда мы остановили цикл снижения учетной ставки, поскольку видели, что плохие урожаи стали триггером для инфляционных процессов. Уже тогда наш прогноз предполагал, что инфляция будет расти во втором полугодии 2024 года и в начале 2025 года. Все это есть в наших инфляционных отчетах.

Факторы, которые стимулировали проинфляционный импульс, прежде всего были обусловлены плохими урожаями. Конечно, война также создала дополнительные расходы, которые перекладывались на цены. К примеру, разрушение россиянами нашей энергетики заставило предприятия инвестировать существенные средства в автономное энергоснабжение. Еще один фактор — очень напряженный рынок труда. Из-за рисков безопасности Украина потеряла часть рабочей силы, хотя и до 2022 года у нас был дефицит квалифицированных работников.

На конец 2024 года инфляционные риски возросли, и мы отреагировали на это переходом к циклу повышения учетной ставки, который длился до марта этого года. В апреле дополнительно изменили операционный дизайн процентной политики. Результат есть. Ставки по гривневым инструментам выросли, увеличился спрос на них, тогда как спрос на валюту снизился. Инфляционные ожидания под контролем. Базовая инфляция — на траектории устойчивого снижения.

Сохраняя учетную ставку неизменной сейчас, мы пытаемся пройти по лезвию — с одной стороны, обеспечить устойчивое замедление инфляции до цели на горизонте политики, а с другой — поддержать восстановление экономики. Контролируемость инфляционных ожиданий позволяет нам это делать. Собственно, такая стратегия нашей политики четко определена ее Основными принципами.

По нашему прогнозу, снижение учетной ставки начнется не раньше IV квартала 2025 года. Мы ищем очень сложный баланс и находимся в условиях дилеммы, когда должны обеспечить ценовую стабильность, сбалансированность и управляемость инфляционных ожиданий, устойчивость валютного рынка и поддержать экономическое восстановление.

О стабильности национальной валюты и гривневых инструментах

Гривна остается стабильной. Валютный рынок функционирует, постепенно возвращается к нормальности, режим управляемой гибкости работает. Спрос и предложение определяют динамику и возвращают ощущение работы с риском. Стабильно более 50% операций на валютном рынке происходят без участия Национального банка. Курс все больше играет роль поглотителя шоков, а не их генератора.

Вложения в облигации внутреннего государственного займа — очень важный экономический маркер. С начала года вложения населения в гривневые ОВГЗ выросли почти на 15 млрд грн — на 2 млрд грн больше, чем за весь прошлый год. Это ответ на вопрос, пользуется ли гривна доверием и насколько важна привлекательность гривневых активов, которую обеспечивает Национальный банк.

Инфляционные ожидания домохозяйств (на следующие 12 месяцев) — на уровне примерно 10−11%. По нашему прогнозу, на горизонте 12 месяцев инфляция снизится до 6,7%. Срочные депозиты сроком от трех месяцев в гривне — средняя ставка 13,7%, это около 10,5% после вычета всех налогов. Ставка по гривневым облигациям внутреннего государственного займа со сроком год — 16,7% (доходы от них не облагаются налогом).

То есть ставки по депозитам близки к ожиданиям и значительно выше инфляционного прогноза, а по ОВГЗ — ощутимо превышают оба показателя. И прирост вложений населения в гривневые ОВГЗ лучше всего это демонстрируют.

О внешней помощи

Мы рассчитываем, что в этом году удастся в полной мере покрыть потребность в международном финансировании. Национальный банк и правительство ожидают, что по итогам года мы получим примерно $54 млрд внешнего финансирования.

На следующий год у нас $22 млрд на данный момент имеют подтвержденные источники. Но потребность — около 35 млрд. Это означает, что по остальной сумме нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне.

В случае, если эта работа окажется недостаточно успешной, а потребности останутся на том уровне, которые задекларированы, конечно, нам нужно будет реагировать. Но мы устойчивы в своем намерении избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита.

Об отвязке курса гривны от доллара и переходе к евро

Этому вопросу уделяется слишком много внимания. Он на самом деле имеет, я бы сказал, даже несколько политизированное значение. Мы сделаем то, что потребует структура украинской экономики, ее устойчивое развитие, поддержка лучших для нее направлений развития и система управления рисками.

И если это нужно будет делать, мы примем это решение, и вы даже не почувствуете этого. У нас нет курсовой привязки, она была до октября 2023 года. Так что, по сути, вопрос только в курсообразующей валюте. Если проще, то к какой валюте рассчитывается официальный курс гривны изначально и к какой валюте могут сглаживать курсовые колебания интервенции НБУ. Все это больше технические вещи. Поэтому и решение мы должны будем принимать на уровне нашей внутренней в Национальном банке операционной модели после глубокого анализа. Оно не быстрое, оно не произойдет завтра или послезавтра. Но мы каждый день смотрим и анализируем.

О состоянии кредитования

На 30% растет чистый кредитный портфель бизнеса год к году, а темпы роста инвестиционных кредитов сроком от 1 до 3 лет даже выше общих. И это, кстати, происходит даже несмотря на то, что Национальный банк с декабря 2024 года по март 2025 года повышал учетную ставку. Это не оказало тормозящего влияния на темпы кредитования. А еще мы смотрим на качество этого прироста. Сама ставка кредитования на сегодняшний день является лучшей за период полномасштабного вторжения и ниже, она соответствует ставкам, которые были до «ковида».

Это означает, что банковская система на сегодняшний день, за счет того, что она прибыльная, капитализированная, имеет достаточный уровень ликвидности, начала наращивать конкуренцию. И это означает, что платежеспособный заемщик и хорошая заявка получают сегодня возможность провести даже небольшой условный тендер между банками с точки зрения того, какую кредитную ставку ему могут предложить.

Мы наблюдаем, что удельный вес государственных программ постепенно снижается — с 40% уже до 30%. Сейчас происходит наращивание рыночного кредитования. А это означает, что государственные программы можно использовать для стимулирования именно того, что крайне необходимо.