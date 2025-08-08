Multi от Минфин
8 августа 2025, 13:13 Читати українською

Легализация криптовалют: законопроект о виртуальных активах могут рассмотреть в ВР уже 19 августа

Украинский парламент может сделать значительный шаг к легализации криптовалют. Законопроект о виртуальных активах № 10225-д, который должен урегулировать обращение криптоактивов в Украине, стоит в повестке дня Верховной Рады на вторник, 19 августа, четвертым пунктом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Украинский парламент может сделать значительный шаг к легализации криптовалют.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В преддверии голосования

Законопроект № 10225-д, подготовленный Комитетом для первого чтения, является ключевым для создания правового поля для рынка виртуальных активов в Украине.

«Правда там еще его Слуги хотят на своем Совете Коалиции обсудить, поэтому надеюсь не взлетит», — отметил Железняк, намекая на возможные дискуссии перед голосованием.

В случае принятия законопроекта в первом чтении, далее его ждет большой процесс доработки текста. Это означает, что финальная версия документа может претерпеть изменения перед окончательным принятием.

Ожидается, что легализация криптовалют будет способствовать развитию инновационного сектора экономики, привлечению инвестиций и усилению прозрачности рынка виртуальных активов в Украине.

Читайте также: Железняк: Крипту мы контролировать не сможем. Налоги для тех, кто хочет работать «по-белому»

Напомним

Ранее Железняк подтвердил, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоин-резерва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
yarg
yarg
8 августа 2025, 13:30
#
Давно пора. заткнут и эту дырочку…
