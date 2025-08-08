Multi от Минфин
8 августа 2025, 12:15 Читати українською

ООН бьет тревогу из-за катастрофического недофинансирования гуманитарных программ

Финансирование глобальных гуманитарных программ, осуществляемых через структуры ООН, упало до критически низкого уровня. На середину 2025 года было выделено менее 17% от необходимой суммы в $46 миллиардов, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Гак, передает Укринформ.

Финансирование глобальных гуманитарных программ, осуществляемых через структуры ООН, упало до критически низкого уровня.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Болезненное напоминание» о миллионах людей

По словам представителя ООН, текущая ситуация с финансированием является «катастрофической» и «болезненным напоминанием» о миллионах уязвимых людей, которые рискуют остаться без еды и базовой помощи.

«Мы и наши партнеры вынуждены делать больше с меньшими ресурсами — и это имеет огромную цену для людей, которым мы пытаемся помочь», — подчеркнул Гак, ссылаясь на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Гиперприоритетный» призыв

В ответ на самое большое сокращение финансирования в истории, ООН в июне объявила о «гиперприоритетном» глобальном призыве к донорам. Его цель — собрать средства для поддержки по меньшей мере 114 миллионов человек, находящихся в наиболее критическом положении.

Организация неоднократно обращалась к международному сообществу с призывами срочно увеличить финансирование, особенно для регионов, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий, в том числе и для нужд Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
yarg
yarg
8 августа 2025, 15:25
#
Та все , забудем об оон. Не справились.
