Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядительницей Международного валютного фонда (МВФ) Кристиной Георгиевой. Главной темой обсуждения стала новая программа финансовой помощи, которая должна поддержать Украину, как во время войны, так и в послевоенный период. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Путь к миру

Владимир Зеленский проинформировал Георгиеву об активной работе Украины с партнерами для скорейшего окончания войны. Президент упомянул разговоры с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а также очертил следующие шаги Украины.

«Делаем все возможное, чтобы достичь достойного и продолжительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки», — подчеркнул Зеленский.

Украина выполняет обязательство

Президент отметил, что для Украины было важно услышать от МВФ подтверждение: несмотря на войну Украина выполняет все взятые на себя обязательства и продолжает внедрять реформы.

Обсуждая новую программу, обе стороны выразили готовность к скорым действиям. Украинское правительство уже работает над необходимыми шагами по его запуску.

Кроме того, во время разговора был поднят вопрос дополнительного финансирования для украинских военных. Зеленский отметил, что рассматриваются разные варианты и решения будут искать совместно.

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина совместно с МВФ начала разработку концепции нового кредитного соглашения. Она должна заменить действующую программу EFF-2023−2027, которая, по мнению Национального банка, уже полностью не соответствует реалиям длительной войны.