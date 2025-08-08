Финмониторинг ФОП: как получить деньги за работу и не попасть в «черный» список банка

За 2025 год украинские банки закрыли счета по статье финансового мониторинга 30 тысячам ФОП. Блокировка счетов — первый шаг в этом процессе. Как частному предпринимателю этого не допустить, обеспечить нормальное движение денег, не вызывая подозрений со стороны финмониторинга, или быстро снять все вопросы с его стороны, вместе с юристами и банкирами разбирался «Минфин».

По состоянию на начало августа в Украине работали около 2,15 млн ФОП. О количестве закрытых через финмон 30 тыс. счетов малых предпринимателей заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк сообщил в конце июня. То есть по состоянию на данный момент эта цифра могла существенно вырасти, учитывая усиление внимания банкиров к счетам ФОП в рамках борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью и уклонением от налогообложения через систему упрощенного налогообложения.

Соответственно, растет и количество случаев блокировки или ограничения возможности представителей частного бизнеса пользоваться своими счетами. О том, что усиленный финмониторинг становится все большей проблемой для ФОП, свидетельствуют и десятки отзывов банковских клиентов на эту тему на сайте «Минфина». И их количество только растет.

«С 2017 года был хороший и приятный опыт пользования продуктами монобанк, открытие счета для ФОП все было замечательно и финансовый мониторинг происходил адекватно, все это было до 2025 года… теперь при предоставленных всех документах и объяснениях банк не может адекватно ответить на вопросы по закрытию вопроса… В итоге заблокирована деятельность предпринимателя, наложены ограничения на поступление и использование средств», — пишет наша читатель Наталья Крылач.

«Сработало какое-то ограничение по всем моим счетам Ощадбанка, блокировка на все операции… служба безопасности перенаправила снова в финмон на проверку. Поэтому я сразу как мне ответили приехала на отделение и предоставила оператору все необходимые документы (выписка ФОП, квитанцию об уплате налогов, и тд, заявление о снятии ограничения, письмо объяснения)…

Уже прошло две недели ограничение до сих пор не снято. И никакого ответа нет. Оператор писала на финмон, но говорит что ей так и не отвечают больше. Уже снимается абонплата за смс в минус. Я не могу пользоваться счетами, и никто не может объяснить, почему так долго не снимают ограничение", — такую историю рассказывает наша читатель Alena87B.

Так и не узнала, почему банк разорвал с ней деловые отношения и другая наша читатель — частный предприниматель, у которой был счет в Приватбанке.

«Получила звонок от менеджера банка о том, что банк разорвет со мной отношения. И я должна предоставить документы о подтверждении средств. Были предоставлены документы, что я являюсь ФОП. Суммы доходов по ФОП достаточно немалые. Также еще было предоставлено несколько документов. Документы были приняты. Через день поступает сообщение о том, что со мной разорваны отношения», — жалуется OlenaOlena0111.

Похожие истории можно найти среди отзывов на нашем сайте почти по всем банкам.

При этом банки часто блокируют и ФОП, и личные счета сразу, даже если проблемная операция была только по одному из них. Разблокировка может продолжаться неделями, а иногда и месяцами, даже если клиент банка сотрудничает и предоставляет финучреждению объясняющие документы. В большинстве отзывов видно, что владелец заблокированного счета часто не понимает, почему подвергся санкции, нервничает и не может эффективно решить проблему. О мотивах банков, работе без рисков для ФОП и взаимодействии с финучреждением в случае возникновения проблем, мы говорили с юристами и банкирами.

Триггер для финмона: самые распространенные ошибки предпринимателей

Сразу отметим: не существует идеального рецепта, как не попасть в поле зрения банковской службы финансового мониторинга.

Во-первых, банки не раскрывают исчерпывающего перечня параметров, по которым определяют операцию как сомнительную, потому что в таком случае нарушители могут быстро научиться обходить финмониторинг.

Во-вторых, у каждого банка свои особенности этой процедуры. Но общие правила финмона прописаны законодательно, а практика решения проблем блокировки счетов позволяет юристам выделить потенциально опасные транзакции.

Следовательно, действующее антиотмывочное законодательство (Закон № 361-IX) обязывает банки осуществлять финансовый мониторинг операций, которые могут иметь признаки риска.

Одним из ключевых триггеров для такой проверки — размер и характер платежа. Законодательно установленный порог обязательного финансового мониторинга — 400 тыс. грн. Если платеж достигает или превышает эту сумму, банк автоматически инициирует проверку источника происхождения средств, правомерности сделки и соответствия плательщика задекларированной деятельности. Это касается как безналичных, так и наличных транзакций.

Привлечь внимание финмона могут и более мелкие транзакции, если у них есть признаки рисковости или нетипичности. НБУ определил более 70 показателей, которые могут вызвать подозрение и стать основой для начала проверки.

При этом очень часто банки устанавливают значительно более низкие предельные суммы контролируемых операций.

«У банков есть внутренние регламенты и они могут устанавливать собственные пороговые значения — например, 100 000 или даже 30 000 гривен, в зависимости от профиля клиента. Согласно практике финансовых учреждений, к дополнительной проверке может привести транзакции в диапазоне 30 000−400 000 гривен, если они содержат признаки риска.

Типичными ситуациями, которые могут вызвать подозрение у финмониторинга банка, являются в первую очередь платежи, не соответствующие заявленной деятельности ФОП.

Например, айтишник получает крупные суммы за товарные поставки или строительные работы. Внимание также привлекают регулярные или нетипичные поступления одинаковых сумм, особенно от физических лиц, — это может трактоваться банком, как попытка уклонения от налогов или маскировки других схем", — рассказал «Минфину» адвокат GRACERS Анатолий Сивоздрав.

Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанка уточняет, что правила настроены не только на суммы отдельных платежей, их корреспонденцию (кто контрагент), но и на «счетчики» в периоде.

«Триггерами могут выступить резкие всплески оборотов, операции, нетипичные для задекларированной деятельности, и значительные превышения поступлений от указанных как прогноз в опросниках», — добавляет он.

Управляющий партнер Адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, выделил свои топ-3 операций, которые могут привлечь внимание финмониторинга:

Резкий рост оборота. Вчера у вас было «на кофе», а сегодня — «на Теслу». Для банка это, как неожиданная стрижка, — сразу возникает подозрение, что что-то «отрезали».

Вчера у вас было «на кофе», а сегодня — «на Теслу». Для банка это, как неожиданная стрижка, — сразу возникает подозрение, что что-то «отрезали». Поступление от большого количества разных плательщиков-физлиц. Выглядит как «отмывание» или «общий обед на весь класс».

Выглядит как «отмывание» или «общий обед на весь класс». Регулярные большие суммы из-за границы без четкого назначения. Банку сложно поверить, что вам просто «благодарят за хорошую работу».

Также и банкиры, и юристы среди наиболее распространенных ошибок ФОП указывают на использование личных карточных счетов для предпринимательских расчетов. Банки, руководствуясь внутренними правилами и рекомендациями НБУ, могут трактовать такие действия, как «смешивание личных и предпринимательских средств», что является основанием для запроса документов или блокировки счета.

Отдельного внимания заслуживают операции ФОП с иностранными партнерами, поскольку они дополнительно подлежат валютному контролю.​

«Необходимо иметь четко оформленные внешнеэкономические контракты (договоры) и инвойсы (счета-фактуры). В договоре должен быть указан предмет договора, валюта, сроки, реквизиты сторон. В SWIFT-переводе должно быть четко указано назначение платежа, отвечающего условиям контракта. Банк, как агент валютного контроля, будет проверять соответствие поступления условиям контракта. В случае крупных сумм или нетипичных операций, банк может запросить дополнительные документы.

Также необходимо учитывать особенности налогообложения внешнеэкономической деятельности, в частности, по НДС (если предприниматель является его плательщиком) и других налогов, согласно группе ФОП", — рассказывает Дмитрий Слободянюк, адвокат, Ph.D, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности, управляющий партнер юридической компании RELIANCE.

Александр Николенко из àбанка говорит: чтобы снизить вероятность возникновения подозрений со стороны банка при работе с иностранными контрагентами, такие переводы должны соответствовать виду деятельности ФОП, и, в случае запроса, должны быть подтверждены документально (контракт, инвойс).

Среди главных рисков при поступлении средств на счет физического лица от иностранных физлиц он называет получение значительных сумм, которые могут быть классифицированы как бизнес-деятельность или «транзит» средств не для собственных нужд.

Как подружиться с финмоном и алгоритм действий в случае блокировки счета

Финансисты советуют своим клиентам-частным предпринимателям видеть в банке не угрозу, а партнера, и, во избежание конфликтных ситуаций, договариваться «на берегу».

«В начале сотрудничества с банком необходимо предоставить правдивые и корректные данные о планируемых объемах операций по счету, отметить реальные виды деятельности. В дальнейшем придерживаться этих границ и не проводить операции, которые не могут быть подтверждены документально (договорами и т. п. )», — уточняет Александр Николенко.

К тому же, по его словам, перед проведением сделки клиент может получить консультацию по уровню ее рисковости через поддержку или отделение.

Дмитрий Слободянюк составил для ФОП краткую инструкцию, как получить деньги за работу и не попасть в зону внимания финмониторинга:​

Убедитесь, что все поступающие на ваш счет средства соответствуют зарегистрированным вами видам экономической деятельности (КВЭДам).

Всегда заключайте договоры, акты выполненных работ, оказанных услуг или счета-фактуры (инвойсы) на все поступления денежных средств. Это основное доказательство легальности ваших операций.

Не пытайтесь делить большие суммы на меньшие платежи во избежание мониторинга. Банки распознают такие операции как подозрительные.

Не используйте счет ФОП для личных нужд. Регулярные поступления физических лиц без четкого назначения платежа или использования счета для личных расходов могут вызвать вопросы.

Соблюдение налогового законодательства и своевременная уплата налогов также являются признаком прозрачности деятельности.

«Из практики: эти лайфхаки точно помогают избежать проблем с банком. Совет первый: ведите „чистую“ бухгалтерию. В идеале — с бухгалтером, не с кумом. Совет второй: прописывайте назначение платежа четко и профессионально. Нет — „за фигню“, да — „оплата за консультационные услуги, согласно договору №…“. И главное, если вас блокируют второй раз, возможно, это не банк „тупой“, а структура бизнеса немного токсичная. Посмотрите на себя со стороны», — советует Виктор Мороз из Suprema Lex.

Если же так случилось, что банк все же заблокировал или ограничил возможность пользования счетом, то наладить хорошие отношения с ним ФОПу вполне возможно.

«Как правило, в случае блокировки банк направляет перечень вопросов, на которые нужно дать ответ и документальные подтверждения. От скорости, качества и полноты ответа зависит и дальнейший результат рассмотрения», — говорит Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанка.

Если ваш счет заблокирован, Дмитрий Слободянюк из RELIANCE советует действовать по следующему алгоритму: