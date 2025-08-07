Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Какие навыки работников сейчас важнейшие для мировых технологических компаний

Консалтинговая компания McKinsey подготовила отчет Technology Trends Outlook, в котором проанализировала 13 прорывных технологических трендов, которые могут существенно трансформировать глобальный бизнес. О том, какие навыки, согласно отчету, чаще всего требуют работодатели технологического сектора и какими умениями обладают потенциальные работники, рассказал заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Консалтинговая компания McKinsey подготовила отчет Technology Trends Outlook, в котором проанализировала 13 прорывных технологических трендов, которые могут существенно трансформировать глобальный бизнес.

Технологические тренды включают: развитие автономных ИИ-агентов; общее развитие ИИ, включая генеративный и аналитический ИИ; технологии производства специализированных чипов для ИИ-тренировки, инференса, памяти, сетей передачи данных; новые сетевые технологии (Advanced connectivity); гибридные облачные решения; AR/VR; кибербезопасность; квантовые вычисления, автономную робототехнику; автономные транспортные средства; биотехнологии, генную инженерию, синтетическую биологию; спутники, ракеты, космические системы связи и слежения, межпланетную инфраструктуру; возобновляемую энергию, батареи, зеленые технологии.

Отчет также включает в себя оценку потребностей в рабочей силе/STEM талантах для развития этих трендов. McKinsey подошел к оценке талантов следующим образом:

Спрос на таланты: они сначала проанализировали частоту (в %) указания тех или иных навыков, которые компании указывают в своих постах, и показали топ-7 навыков в открытых вакансиях в области тренда, проранжированные от наиболее востребованных к менее востребованным. Количество объявлений о вакансиях получено из собственной Платформы организационных данных McKinsey, которая хранит лицензированные обезличенные данные из публично доступных профессиональных профилей и объявлений о работе. Данные преимущественно собраны из англоязычных стран.

Предложение талантов: а затем посмотрели, как много людей указывают эти навыки в своих резюме, и посчитали, насколько предложение кадров соответствует спросу. Если навыки часто упоминаются в объявлениях, но редко в резюме, это сигнал о дефиците талантов. Так McKinsey построил своего рода карту «разрыва талантов» для каждого тренда: где не хватает специалистов и какие именно навыки нужно развивать.

На основе отчета McK я быстро создал вот такую простую табличку, которая включает в себя:

а) все тренды;

б) топ 3 Tech skills required в каждом из трендов;

в) наличие таких skills у талантов (в % в резюме на позиции в этих отраслях);

г) навык, который наименее представлен в резюме (показан зеленым в предпоследнем столбце) — то есть здесь самый большой разрыв талантов сейчас;

д) навык, который больше всего представлен в резюме (красный цвет в последнем столбце) — здесь перенасыщение людей, которые указали эти навыки при подаче на вакансии в той или иной отрасли.

Я также раскрасил Tech Talent availability:

  • если вы видите зеленый цвет в ячейке Excel, то этот навык сейчас в большом нереализованном спросе в этой трендовой отрасли;
  • желтый цвет показывает умеренный гэп в талантах, который все равно нужно закрывать;
  • оранжевый и красный цвета показывают, что при поиске работы в этой отрасли у вас будет много конкурентов, которые также указали такой же навык, которым вы владеете.

Мне кажется, эта табличка позволяет сделать / визуализировать несколько интересных выводов:

1. Есть универсальные навыки, которые открывают доступ к различным отраслям: знание Python (открывает двери в Agentic AI, AI, Semiconductors, Cloud, Robotics, Quantum), Machine learning (востребован в AI, Agentic AI, Robotics, Bioengineering), общие знания ИИ (Immersive, Quantum, Cybersecurity). Вообще И И — универсальная технология общего назначения, которая востребована сейчас почти в каждой отрасли и бизнес-функции.

2. Есть сферы/тренды, в которых точно есть дефицит талантов — Quantum tech, Immersive reality, Advanced connectivity, Green tech. Наверное, это перспективные отрасли для обучения с точки зрения пока низкой конкуренции талантов.

3. Понимание, как работать с AWS, знание 5G технологий, GPU среди самых дефицитных навыков в отчете в отдельных отраслях. Они имеют <20% охвата в резюме, при этом входят в топ потребностей рынка.

4. В то же время есть навыки, в которых уже достаточно высокая конкуренция, а соответственно вам не будут платить много за ваши уникальные знания: Java, Linux, Prompt Engineering, C++, Data analysis.

5. Также есть отрасли, в которых наверняка начинают искать других специалистов: например, на Bioengineering подается очень много биологов (что понятно); также как на Robotics и Space technologies — специалистов в Manufacturing. Но таких специалистов там уже значительно больше, чем вакансий.

6. Навыки, которые многие люди указывают в отдельных отраслях:

  • в биоинженерии — Data analysis (если вы хотите развиваться в этой области, то лучше как минимум указывать биостатистику — таких специалистов еще не так много);
  • если хотите заниматься Mobility или Self driving cars, то знайте, что в то время, когда Fleet management все еще востребован для компаний типа Tesla или Waymo, таких специалистов также очень много. Лучше развивать навыки в сфере UX для автономных девайсов.
  • для Cybersecurity — риск-менеджеров или Blockchain специалистов тоже уже много, лучше развиваться в сфере Incident response протоколов или Threat intelligence.

Один из ключевых советов в отчете McKinsey — обращать внимание не только на отдельные технологические тренды, но и на их комбинаторную силу. Я также думаю, что именно на пересечении технологий рождаются самые большие прорывы.

Думаю, что студентам STEM специальностей стоит выбирать обучение тем навыкам, которые пока редко встречаются в резюме, но имеют стабильный спрос на рынке с учетом технологических трендов.

Для профессионалов же стратегия может заключаться в комбинировании своих уже имеющихся навыков с теми, которые сейчас в дефиците, чтобы оставаться конкурентоспособными в новых отраслях в будущем.

Читайте также: Завершение эпохи ChatGPT: впереди — ИИ, который учится сам

А университетам и образовательным программам, наверное, пришло время обновить карикулумы в соответствии с технотрендами и целевым образом закрывать «узкие места» на рынке талантов, которые уже четко обозначены, а также начинать строить междисциплинарные программы.

Автор:
Рашкован Владислав
Заместитель исполнительного директора Рашкован Владислав
Международный валютный фонд
Источник: Минфин
