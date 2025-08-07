Multi от Минфин
7 августа 2025, 13:00 Читати українською

Переговоры США и россии: каких результатов следует ожидать

После подготовки Штатами масштабных санкций для покупателей российской нефти и визита специального посланника США Стива Виткоффа в РФ прозвучал ряд положительных заявлений о приближении мирного процесса. В частности, Владимир Зеленский заявил, что россия сейчас больше настроена на прекращение огня. На что же сейчас мы можем рассчитывать, рассуждает политолог Вадим Денисенко.

После подготовки Штатами масштабных санкций для покупателей российской нефти и визита специального посланника США Стива Виткоффа в РФ прозвучал ряд положительных заявлений о приближении мирного процесса.

The New York Times пишет о встрече Путина и Трампа на следующей неделе. Она возможна только при подписании соглашения о чем-либо. А этого пока не видно.

1. Введение санкций по Индии — это главный признак того, что Трамп не верит в прогресс. И демонстрирует всем, что его не нужно водить за нос.

2. ⁠Цель россии на вчерашних переговорах — оторвать Украину от Европы и отсюда идея трехсторонних переговоров без ЕС. Для нас это очень плохой сценарий, потому что мы являемся частью переговоров ЕС-США и ЕС-США-КНР. И то, что в течение недели будет консультироваться Вашингтон с европейцами для нас плюс.

3. ⁠Путин считает, что вести переговоры нужно тогда, когда ты можешь поднять ставки. Вчерашний разговор с Виткофом — это разговор от безысходности и желание затянуть время. Следующие его реперные точки по поднятию ставок — это момент, как минимум, падения Покровска (или когда будет зафиксировано что-то важное на фронте). Плюс ему нужно нагнетать ситуацию в Белоруссии с учениями. Но самое главное, ему бы хотелось дотянуть до встречи с Си, чтобы получить от последнего определенные устные гарантии.

Поэтому он, как обычно, будет тянуть время. Но следует обратить внимание, что его временные лаги все уменьшаются. Поэтому сейчас, если и можно о чем-то теоретически говорить, то как максимум можно говорить о временном воздушном перемирие. Но, похоже, в разговоре с Виткофом он в очередной раз поднял вопрос об аннексии неоккупированных территорий как главном условии переговоров.

4. Путин снова расчехлил ядерную истерию. Я всегда считал, что его золотая мечта (его игра в солдатики) — это переиграть карибский кризис, где американские корабли с боеголовками разворачиваются назад, а не наоборот. Но он трус. И потому никакой ядерной угрозы нет.

Читайте также: США введут вторичные санкции против России 8 августа — Reuters

Исходя из вышесказанного, я не верю, что сейчас будет происходить что-то существенное (переговоры будут, но это больше о будущем, чем о сегодня, хотя повторюсь: небольшая вероятность воздушного перемирия существует).

Автор:
Денисенко Вадим
Политолог Денисенко Вадим
Источник: Минфин
