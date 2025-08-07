Глава НБУ: Действующая программа МВФ устарела, Украина готовит новое соглашение с фондом

Украина совместно с Международным валютным фондом (МВФ) приступила к разработке концепции нового кредитного соглашения. Она должна заменить действующую программу EFF-2023−2027, которая, по мнению Национального банка, уже не полностью отвечает реалиям продолжительной войны. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью РБК-Украина.

«Текущая программа с МВФ завершается в 2027 году. Значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении. К сожалению, действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну. Украина, ее гражданская инфраструктура и население все чаще и интенсивнее подвергаются обстрелам. Как следствие, формат действующей программы уже не до конца отвечает потребностям сегодняшних». Великолепный.

Успех текущей программы

Глава НБУ подчеркнул, что нынешняя программа успешна как для Украины, так и для самого МВФ. Он напомнил, что в рамках действующей программы потребность Украины в средствах рассчитана по двум сценариям.

Базовый сценарий предполагает, что война будет длиться определенный период времени, и за четыре года действия программы Украина потребует $153 млрд внешнего финансирования. По негативному сценарию эта сумма растет до $165 млрд.

«Пока нет оснований, чтобы мы пересматривали наши базовые предположения в сценариях относительно МВФ. Но да, мы должны работать на то, чтобы все без исключения обязательства, которые берет на себя Украина в рамках договоренностей с Европейским Союзом и с МВФ, выполнялись», — отметил Пышный.

