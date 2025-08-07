Multi от Минфин
7 августа 2025, 13:13

Глава НБУ: Действующая программа МВФ устарела, Украина готовит новое соглашение с фондом

Украина совместно с Международным валютным фондом (МВФ) приступила к разработке концепции нового кредитного соглашения. Она должна заменить действующую программу EFF-2023−2027, которая, по мнению Национального банка, уже не полностью отвечает реалиям продолжительной войны. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью РБК-Украина.

Украина совместно с Международным валютным фондом (МВФ) приступила к разработке концепции нового кредитного соглашения.
Фото: facebook.com/pyshnyy

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Текущая программа с МВФ завершается в 2027 году. Значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении. К сожалению, действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну. Украина, ее гражданская инфраструктура и население все чаще и интенсивнее подвергаются обстрелам. Как следствие, формат действующей программы уже не до конца отвечает потребностям сегодняшних». Великолепный.

Успех текущей программы

Глава НБУ подчеркнул, что нынешняя программа успешна как для Украины, так и для самого МВФ. Он напомнил, что в рамках действующей программы потребность Украины в средствах рассчитана по двум сценариям.

Базовый сценарий предполагает, что война будет длиться определенный период времени, и за четыре года действия программы Украина потребует $153 млрд внешнего финансирования. По негативному сценарию эта сумма растет до $165 млрд.

«Пока нет оснований, чтобы мы пересматривали наши базовые предположения в сценариях относительно МВФ. Но да, мы должны работать на то, чтобы все без исключения обязательства, которые берет на себя Украина в рамках договоренностей с Европейским Союзом и с МВФ, выполнялись», — отметил Пышный.

Напомним

«Минфин» писал, что представители Международного валютного фонда и украинской власти планируют провести новые обсуждения по бюджету Украины на 2026 год, а также потребностей страны на последующие годы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Moonlighter
Moonlighter
7 августа 2025, 14:01
#
Украина единственная страна в истории, которая во время войны увеличила свои звр. Я уже молчу, что за время войны государственный аппарат сильно разжирел и не собирается урезать себе финансирование.
+
0
bosyak
bosyak
7 августа 2025, 14:48
#
Це єдина війна, яка йде за чужі гроші. А держава зараз існує саме за чужі гроші, то навіщо їй різати своє фінансування? Зовсім не розумієте що відбувається?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает TAN72 и 2 незарегистрированных посетителя.
