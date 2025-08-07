Акции Apple растут на фоне инвестиций в США

Акции Apple выросли на 1,6% на утренних торгах во Франкфурте после того, как компания пообещала дополнительно инвестировать $100 млрд в США. Это ослабило опасение влияния импортных тарифов Вашингтона на рынок полупроводников, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая 100-процентная ставка тарифа, объявленная им в среду, не будет касаться компаний, взявших на себя обязательство производить продукцию в Соединенных Штатах.

«Мы считаем, что беспокойство по поводу растущего влияния тарифов на Apple уменьшились», — отметили аналитики Citi, одного из крупнейших международных инвестиционных банков.

Напомним

Apple заявила, что расширит свои запланированные инвестиции в США еще на $100 млрд. В Apple отметили, что продающиеся по всему миру стеклянные покрытия для всех iPhone и Apple Watch будут производиться в США. В частности, компания-производитель стекла Corning, в рамках сделки на $2,5 млрд, будет производить его на своем заводе в Харродсбурге, штат Кентукки.