Почему банки не любят крипту и что с этим делать

Или она «зависла». Или поступило сообщение о блокировке платежа со стороны банка.

Или приходит сообщение: «Мы заблокировали платеж согласно политике безопасности банка».

Что это?

Ошибка? Нет.

Наказание за нарушение? Не всегда.

Это часть более широкого явления.Украинские банки, как и другие во всем мире, консервативны и не слишком дружелюбны к криптовалютам. Особый вызов —криптовалютные транзакции все еще не в полной мере урегулированы украинским законодательством. А это значит, что даже при абсолютной законности и прозрачности ваших денег и операций банки могут просто не проводить таких платежей и транзакций — они скорее не будут связываться с тем, что тщательно не описано в законодательстве и инструкциях регулятора. Именно поэтому часто ограничения, связанные с криптооперациями, банки даже открыто не документируют и не декларируют это своим клиентам.

Разберемся, почему так происходит. Как не столкнуться с ограничениями и проводить операции законно и безопасно.

Банки vs крипта: почему возникают проблемы

Банки — это контроль и регулирование. Крипта — это свобода. Они никогда не были самыми лучшими друзьями.

Украинские банки часто блокируют транзакции, связанные с криптовалютными биржами и обменниками.

Причины:

Риски отмывания денежных средств . Даже если это не о вас, это делают другие — поэтому система вынуждена контролировать все такие или похожие транзакции. Правила не совершенны, но пока другого инструмента у банков нет.

. Даже если это не о вас, это делают другие — поэтому система вынуждена контролировать все такие или похожие транзакции. Правила не совершенны, но пока другого инструмента у банков нет. В некоторых случаях действуют дополнительные процедуры верификации пользователей при проведении значительных операций в криптовалютах (например, для стран ЕС она может потребоваться при превышении эквивалента 300 евро). Также украинские банки осуществляют автоматический мониторинг транзакций, что может стать причиной если не отклонения платежа, то его задержки — пока вы объясните представителю банка суть проводимой операции и по требованию банка предоставите подтверждение.

дополнительные процедуры верификации пользователей при проведении значительных операций в криптовалютах (например, для стран ЕС она может потребоваться при превышении эквивалента 300 евро). Также украинские банки осуществляют автоматический мониторинг транзакций, что может стать причиной если не отклонения платежа, то его задержки — пока вы объясните представителю банка суть проводимой операции и по требованию банка предоставите подтверждение. Зарубежные и международные биржи, даже довольно крупные и популярные, как WhiteBit и другие, не имеют лицензий на деятельность в Украине, что может быть причиной остановки или отклонения операций.

Отсутствие четкой регуляции криптоиндустрии на уровне закона: банкам лучше вообще не проводить таких операций, чем подвергать себя рискам с транзакциями и клиентами. По аналогии — банки иногда вообще отказывают клиентам в обслуживании с весьма расплывчатыми объяснениями.

криптоиндустрии на уровне закона: банкам лучше вообще не проводить таких операций, чем подвергать себя рискам с транзакциями и клиентами. По аналогии — банки иногда вообще отказывают клиентам в обслуживании с весьма расплывчатыми объяснениями. Собственная внутренняя политика банков , которую иногда не объясняют клиентам вообще: это также вытекает из консерватизма банков и является следствием того, что и в самих банках очень мало специалистов по крипте. А пока они массово появятся в банковской системе, «баги» с обслуживанием транзакций, связанных с криптой (или просто похожих на них), будут сопровождать всех криптанов, которые не могут отказаться от банковского обслуживания и не потеряли связи с ним.

, которую иногда не объясняют клиентам вообще: это также вытекает из консерватизма банков и является следствием того, что и в самих банках очень мало специалистов по крипте. А пока они массово появятся в банковской системе, «баги» с обслуживанием транзакций, связанных с криптой (или просто похожих на них), будут сопровождать всех криптанов, которые не могут отказаться от банковского обслуживания и не потеряли связи с ним. Технические фильтры , автоматически блокирующие платежи по ключевым словам или реквизитам: они могут возникать либо вследствие распоряжений банковского регулятора, либо по другим причинам — банки обычно не документируют таких «опций неудобства» для своих клиентов, хотя контакт-центр по вашему обращению объяснит, что и почему случилось, каковы ваши дальнейшие действия, чтобы завершить или отменить транзакцию, вернув деньги на свой счет.

, автоматически блокирующие платежи по ключевым словам или реквизитам: они могут возникать либо вследствие распоряжений банковского регулятора, либо по другим причинам — банки обычно не документируют таких «опций неудобства» для своих клиентов, хотя контакт-центр по вашему обращению объяснит, что и почему случилось, каковы ваши дальнейшие действия, чтобы завершить или отменить транзакцию, вернув деньги на свой счет. В некоторых случаяхбанки блокируют транзакции, связанные с карточками и/или счетами, которые были привязаны к биржам до 2022 года.

Очевидно, что в этой ситуации виновата не крипта и не вы, а системная инерция банковского сектора и отставание нормативного регулирования со стороны государства от стремительного развития технологий.

Именно поэтому мы все чаще видим коллаборации международных платежных систем Visa и MasterCard с криптосервисами, криптобиржами и системами расчетов: МПС также пытаются как можно быстрее интегрироваться в криптовалютные экосистемы для заработка и сбросить с себя ограничения банковского консерватизма и регуляторных задержек.

Что может случиться из-за банковских ограничений?

Ничего страшного — ваши деньги никуда не исчезнут.

Транзакция, наконец, осуществится, хоть и с задержкой. Самое плохое, что может произойти — транзакция будет заблокирована, денежные средства вернутся отправителю, так что придется искать иной способ их получения или перевода.

Блокировка счета — это не смертельно: банк его разблокирует, когда получит ваши объяснения по операциям и их законности, а прежде всего — подтверждение источников происхождения денег, которые вы имели в банке, и их законности.

Либо деньги просто вернутся на счет, с которого были отправлены, если банк «забраковал» транзакцию по каким-то причинам.

Так что поводов для паники в любом случае нет.

Единственное исключение — перевод с биржевого счета на банковский счет: в некоторых случаях, если банк определит операцию как сомнительную, а вы не сможете четко объяснить ее суть или подтвердить свои слова документально, деньги будут потеряны навсегда.

А главное помнить: далеко не все ваши криптооперации банк может остановить из-за их связи с криптой. Как мы уже сказали выше, выведение денежных средств с биржевых балансов лучше не делать на классические банковские счета из-за высокого риска блокирования операций или даже потери денежных средств. Тогда как в случае проведения P2P-операции по выходу из крипты на банковскую карточку успех транзакции наиболее вероятен, если полностью и корректно описать банку суть транзакции, а еще лучше — иметь подтверждающие документы.

Значительную долю операций банки могут останавливать (и делают это уже сейчас), если клиент не сможет подтвердить источники и законность происхождения денежных средств — это универсальное требование, не имеющее прямого отношения непосредственно к крипте. Она лишь один из элементов расходов клиентов банков, которые оказываются под контролем.

Что делать, если банк блокирует криптовалютные транзакции

Наиболее очевидный способ — не пытаться «переломить» банк, объясняя ему свою правоту. Можно просто выбрать другой банк (мы уже говорили о различных внутренних политиках) или вообще иной способ купить и провести операции с криптовалютами, которые не вызывают подозрений и работают вне традиционных банковских шаблонов.

Именно здесь на помощь приходят криптосервисы с поддержкой различных методов оплаты, таких как SWIFT, IBAN, Revolut Pay, Google/Apple Pay, или даже наличные деньги — самый высокий уровень криптосвободы.

Как это реализовано на практике

Для примера можно рассмотреть платформу ObmenAT24 — она предоставляет широкий спектр каналов для операций с криптоактивами. А ее работа построена так, что и новичок, и опытный криптан могут проводить обмены и операции без рисков блокирования транзакций.

Все благодаря широкому набору методов оплаты, среди которых:

IBAN — удобный вариант непосредственного перевода денежных средств с банковского счета;

— удобный вариант непосредственного перевода денежных средств с банковского счета; Revolut Pay — идеальный для тех, кто работает через европейские платформы;

— идеальный для тех, кто работает через европейские платформы; Google Pay / Apple Pay — быстро и удобно, как рассчитаться за кофе или совершить любую онлайн-покупку;

— быстро и удобно, как рассчитаться за кофе или совершить любую онлайн-покупку; SWIFT — классический инструмент для переводов в валюте;

— классический инструмент для переводов в валюте; наличные — для приобретения крипты через более чем 90 партнерских точек обмена в 30 городах Украины и 40 столицах мира или для ее продажи с криптокошельков (о них мы писали здесь) с возможностью обналичить фиатные валюты через имеющиеся партнерские пункты.

Это позволяет клиентам выбрать наиболее удобный вариант, учитывая свои условия и обстоятельства, и не зависеть от отношения банка к крипте или от неизвестных широким массам технических фильтров.

А банковские транзакции с криптой — это точно законно?

Совершенно! Вы имеете полное право свободно распоряжаться своими денежными средствами, ипокупка криптовалюты за собственные деньги не нарушает ни одного закона. Как и ваше условное желание швырять собственные купюры по ветру или в воду — это не запрещено. Но при ключевом условии — если вы можете объяснить банку природу этих денег и законность их происхождения, а суммы ваших переводов с банковского счета должны совпадать с вашими ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ доходами. Если вы студент с доходом, который равен размеру официальной стипендии, то блокировка любых (не только криптовалютных) операций — это лишь вопрос времени.

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