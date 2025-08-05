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5 августа 2025, 18:10 Читати українською

Недвижимость на 120 млн евро: какие российские активы заберет Нафтогаз

Более 20 объектов недвижимости в Вене могут быть выставлены на принудительный аукцион в пользу Нафтогаза. Причиной тому является незаконная аннексия Крыма россией в 2014 году, после которой Украина требовала компенсации ущерба. Постоянная палата арбитража в Гааге в 2023 году признала эти требования обоснованными. Каковы дальнейшие перспективы получения компенсации, рассказывает Derstandard. «Минфин» публикует перевод статьи.

Более 20 объектов недвижимости в Вене могут быть выставлены на принудительный аукцион в пользу Нафтогаза.

Арбитражное решение может быть исполнено, в частности, в Вене: районный суд Иннере Штадт удовлетворил соответствующее заявление Нафтогаза о принудительном исполнении. Однако процедура еще не завершена, судебные решения еще должны быть вручены России. Государство будет иметь возможность обжаловать принудительный аукцион.

Согласно пресс-релизу Нафтогаза, арбитражный суд присудил концерну компенсацию в размере $5 млрд. Недвижимость в Вене покрывает лишь небольшую часть этой суммы. Компания говорит о сумме в 120 миллионов евро. «Подобные процессы продолжаются и в других странах. Рано или поздно россия заплатит за все», — сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Возможный аукцион

Крым привлекателен не только благодаря своему географическому положению на Черном море, но и благодаря месторождениям газа. В сообщении Нафтогаз подчеркивает, что компания была ведущим игроком в газовой отрасли Крыма. В результате аннексии россияне незаконно конфисковали собственность Нафтогаза, в частности, разрешения на добычу газа, инфраструктуру, права на эксплуатацию трубопроводов и 675 миллионов кубометров газа.

Согласно сообщению, Нафтогаз начал арбитражное производство в Гааге уже в октябре 2016 года. После вынесения приговора в 2023 году россия отказалась выплатить сумму. Нафтогаз начал международное исполнительное производство, чтобы исполнить арбитражное решение в странах, где Россия имеет активы. К ним относится и Австрия.

Окружной суд Иннере Штадт в Вене выдал, с одной стороны, так называемую декларацию об исполнительной силе, а с другой — разрешение на исполнение. Однако перед возможным аукционом недвижимости рф еще имеет возможность подать возражение. Можно предположить, что москва будет ссылаться на то, что государственное имущество пользуется дипломатическим иммунитетом и поэтому не может быть реализовано.

Однако, согласно исследованиям APA, Нафтогаз, вероятно, не имеет в виду недвижимость, используемую в дипломатических целях, а речь идет о квартирах. Соответственно, на аукцион могут быть выставлены жилые комплексы на улицах Техникерштрассе в Вене, Шиффмюленштрассе в Донауштадте, Штернвартштрассе, Гентцгассе и Др.-Хайнрих-Майер-Штрассе в Веринге. По данным APA, в центре внимания также находится офис информационного агентства ТАСС на улице Гросе-Нойгассе в Вене.

Обращение с российскими активами

После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году в Европейском Союзе и других странах G7 разгорелась дискуссия о том, как поступать с российскими активами в западных странах. Яхты, виллы и предприятия россиян, подпадающие под санкции, были относительно быстро заморожены во многих местах. С тех пор многие виллы приходят в упадок. Также быстро разгорелись жаркие дебаты по поводу активов российского центрального банка. Ведь в ЕС хранится 183 из примерно 260 миллиардов евро замороженных средств российского центрального банка.

Достаточно быстро стало понятно, что ЕС использует прибыль от процентных доходов этих средств для обороны и закупки оружия Украине. В 2024 году это было 1,55 млрд евро, а в марте 2025 года — еще 2 млрд. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в 2024 году сказала: «Для денег Кремля нет лучшего символа и лучшего использования, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

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Однако, как и раньше, существуют разногласия во мнениях о том, в какой степени следует использовать эти активы. Польша и Франция выдвинули эту идею в ЕС, а Германия, после первоначального скептицизма, также оказалась открытой к ней. Британцы, которые уже не являются частью ЕС, также поддерживают эту идею. Париж, как сообщается, выступал за то, чтобы использовать российские активы в качестве переговорного козыря, если Кремль нарушит возможное перемирие или мирное соглашение.

Источник: Минфин
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