Украина ввела санкции против «криптовалютных схем» рф

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании нового санкционного пакета против россии. В нем особое внимание уделено финансовым схемам с использованием криптоактивов.

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Что известно

По словам главы государства, санкции подготовлены с участием Национального банка Украины и нацелены на «удары по военной экономике россии».

«Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для россии во многом заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные рассчеты», — отметил Зеленский.

В пакете — санкции против 60 юридических лиц. Также в пакете — 73 физических лица, все — граждане россии.

«На следующей неделе мы готовим и новые решения, наши, украинские, по синхронизации санкций Европейского Союза — все европейские пакеты против россии должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Равно как и наши, украинские санкции в Евросоюзе», — подытожил президент.