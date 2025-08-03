Отношения США и Индии портятся из-за российской нефти и новых пошлин — FT

Отношения между США и Индией резко ухудшились после того, как президент Дональд Трамп ввел 25%-ную пошлину на индийские товары и пригрозил дополнительными санкциями за закупку российской нефти. Этот шаг стал неожиданностью для индийских чиновников на фоне предыдущих заявлений о неизбежности торговой сделки. Об этом пишет издание Financial Times.

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Неожиданный разворот Трампа

Несколько недель назад Дональд Трамп намекал на близкое заключение торговой сделки с Нью-Дели, которая бы позволила Индии избежать высоких пошлин. Однако финальное предложение оказалось жестким: пошлины на уровне 25% и неопределенная «штрафная санкция» за продолжение покупки российской нефти.

Этот шаг вызвал недоумение в индийском правительстве, которое заявило, что изучает последствия, но все еще ожидает продолжения торговых переговоров в конце месяца.

Причина недовольства — российская нефть

Американские чиновники четко дали понять, что недовольство Вашингтона связано прежде всего с закупками Индией российской нефти, которая стала для нее крупнейшим источником поставок.

«Индия по сути помогает финансировать военные действия в Украине», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Аналитики связывают изменение риторики Трампа с его усилением интереса к достижению перемирия в Украине.

«Пока политика Трампа заключалась в попустительстве путину, закупки нефти Индией не были проблемой, теперь они внезапно стали проблемой», — отметил Эшли Теллис из Фонда Карнеги.

Реакция Индии

Несмотря на угрозы Трампа, индийские чиновники заявили изданию The New York Times, что будут продолжать покупать дешевую российскую нефть и не давали нефтяным компаниям никаких указаний по сокращению импорта.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал намекнул, что политика в отношении России не изменится.