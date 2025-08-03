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3 августа 2025, 11:21 Читати українською

Валютный рынок в начале августа будет стабильным, но евро останется в фокусе — прогноз

В начале августа украинцам не стоит ожидать резких колебаний курсов доллара и евро. Валютный рынок будет оставаться относительно спокойным и прогнозируемым, однако основное внимание по-прежнему будет приковано к динамике европейской валюты. Об этом рассказал директор департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет РБК-Украина.

В начале августа украинцам не стоит ожидать резких колебаний курсов доллара и евро.

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Прогноз курсовых диапазонов на неделю

По прогнозу банкира, на следующей неделе (4−10 августа) курсовые коридоры будут такими:

  • На межбанке: 41,6−42 грн/доллар и 48,5−49,5 грн/евро.
  • На наличном рынке: 41,6−42,2 грн/доллар и 48−49,5 грн/евро.

Ожидается, что средние недельные курсовые отклонения не превысят 1−1,5%, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной.

«В целом, сейчас можно говорить об относительном спокойствии: стоимость доллара остается в более-менее прогнозируемых рамках и причин для резких изменений нет», — считает банкир.

Почему евро остается в центре внимания

Тарас Лесовой пояснил, что стоимость евро в Украине по-прежнему будет зависеть от колебаний пары евро/доллар на мировых рынках. Факторы, создающие разрыв между курсами этих валют, остаются актуальными: торговая политика Дональда Трампа, отношения США со странами БРИКС, цены на энергоносители и общее геополитическое беспокойство.

«Пока мир находится в состоянии стресса, текущие курсовые расхождения доллара и евро будут иметь постоянный характер. Хотя стоит отметить, что сумасшедшего роста одной из этих валют (или падения) не стоит ждать», — сказал он.

Эксперт советует украинцам сохранять спокойствие и не переводить поспешно свои сбережения из одной валюты в другую.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
3 августа 2025, 12:42
#
Чому не пишите ані слова про збій в Дії?
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