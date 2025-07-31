Год без ревизий: что на самом деле меняет для бизнеса мораторий на проверки

23 июля вступило в силу решение СНБО о возврате моратория на проверки бизнеса и любое вмешательство в хозяйственную деятельность со стороны госструктур. Такой шаг призван обеспечить экономическую безопасность, стимулировать рост производства, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

Премьер-министр Юлия Свириденко уверена, что годичный мораторий на проверки «даст бизнесу больше свободы». Плюс, уже начат аудит уголовных дел против бизнеса, по итогам которого обещают закрыть «безосновательные», а новые дела станут санкционировать исключительно генпрокурор или руководители областного и районного уровней.

Также власти обещают предпринимателям существенно ограничить проверки налоговой и таможенной служб. — Они будут только в отношении высокорисковых плательщиков/секторов.

Однако на деле широко разрекламированная заморозка проверок имеет ряд оговорок. Так, депутат Ярослав Железняк опубликовал в своем телеграм-канале письмо руководства ГСЧС в регионы с инструкциями по новым проверкам и штрафам.

Как пояснили «Минфину» юристы, многие виды проверок останутся и во время действия. Безусловно, даже сокращение ревизий уже облегчит жизнь бизнесу, который в последнее время жалуется на «закручивание гаек» контролерами.

Но может возникнуть другая проблема.

«Отсутствие проверок не лучшим образом скажется на защите прав украинских потребителей. Ведь, как показывает практика, далеко не весь бизнес в отсутствии контроля готов работать честно. Кроме того, мораторий позволяет контролирующим органам отказывать жалующимся гражданам.

Во время действия предыдущего моратория (он действовал в начале войны — ред.) были прецеденты, когда без внимания оставались заявления людей о нарушении их трудовых прав работодателем", — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«Минфин» разбирался, как в Украине будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Мораторий 2.0: как он будет работать

Первый мораторий, напомним, начал действовать в 2022 году, но уже с 2023 года его начали плавно отменять. Так, первым сняли запрет на проведение документальных плановых и внеплановых проверок, а в прошлом году отменили и ограничения на документальные проверки ФОП первой и второй групп, и компаний с налоговым адресом на территориях, охваченных военными действиями.

И буквально сразу же бизнес стал жаловаться на то, что контролеры «выкручивают им руки», усложняя и без того непростую задачу выжить в условиях войны.

Жесткие и далеко не всегда справедливые проверки и чрезмерное внимание силовых структур в последнее время лидировали в опросниках главных проблем украинского бизнеса. Предприниматели также активно жаловались на «распоясавшихся контролеров» властям. По итогу появился, к примеру, «Клуб белого бизнеса», куда вошли благонадежные налогоплательщики — их проверяют в щадящем режиме и в целом рейдов немного.

Но большинство предпринимателей в этот клуб не попали, поэтому проблема с проверками для них оставалась.

21 июля СНБО принял решение о введении моратория на проверки бизнеса и после его подписания Президентом документ был оперативно введен в действие. Как заявил в обращении Президент Владимир Зеленский, «внедряем мораторий — запрет на проверки бизнесов и вообще любое вмешательство правоохранительных органов, контролирующих, разных государственных структур в деятельность бизнеса. Конечно, кроме очень рисковых «теневых» отраслей, таких как сфера подакцизных товаров — алкогольных, табачных. Чтобы там не было новых «серых схем».

Что написано в решении СНБО по проверкам бизнеса?

Как и большинство решений Совета нацбезопасности, оно содержит, скорее, список рекомендаций, нежели перечень конкретных норм.

Так, Кабмину с Нацполицией, СБУ, Фондом госимущества, БЭБ, ГБР и другими профильными структурами в течение трех месяцев необходимо принять дополнительные меры по установлению и идентификации активов лиц, в отношении которых действуют санкции.

В эти же сроки правительство должно обеспечить мероприятия по защите прав и законных интересов иностранных инвесторов. Еще один пункт — неотложно принять меры по повышению эффективности работы ГНС и Гостаможслужбы, а именно:

ограничить проверки авторизированных экономических операторов и субъектов с незначительной степенью риска, за исключением тех, чья деятельность связана с оборотом подакцизных товаров (алкоголь, табак, автомобильное топливо и др);

усовершенствовать методику применения риск-ориентированного подхода во время принятия решения о целесообразности проверки.

Государственная регуляторная служба должна в месячный срок проанализировать нормативку по государственному надзору, чтобы «минимизировать ее возможное негативное влияние на субъектов хозяйствования». Также в течение месяца это ведомство должно подготовить предложения по дерегуляции лицензийной и разрешительной системы.

Рекомендации парламенту касаются в основном ускорения принятия ряда законопроектов:

№ 12439 (оговаривает изменения в Уголовный кодекс относительно гарантий защиты субъектов хозяйствования);

№ 13414 и № 13415 (изменения в Таможенный и Налоговый кодексы по компенсациям инвестиций через налоги);

№ 5837 (о госнадзоре);

№ 13268 (о справедливом использовании арестованных активов рф и ее резидентов) и др.

Офису Генпрокурора, БЭБ, ГБР, СБУ, Нацполиции рекомендовано в месячный срок завершить пересмотр материалов уголовных дел, по которым в рамках досудебного расследования дается оценка законности действий субъектов хозяйствования, и, по его результатам, принять решения о целесообразности дальнейшего рассмотрения таких дел.

Также силовикам поручили усилить контроль за соблюдением норм по защите бизнеса.

То есть, как видим, пока речь идет лишь о рекомендациях. Понятно, что ни с конца июля, ни с начала августа мораторий полноценно не заработает — на его запуск понадобится не менее трех месяцев.

Премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство уже готовит свое решение по годовому мораторию на проверки бизнеса. Утвержден план мер (он фактически дублирует пункты решения СНБО), который начал действовать с 24 июля.

«Что изменилось по состоянию на сейчас? Пока что ничего. Решение СНБО касается внедрения правовых и организационных мер относительно моратория на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса. Но законодательство Украины и не предусматривает возможности проведения «безосновательных проверок».

Для любой проверки всегда имеется основание. Если это плановая проверка, то контролирующие органы находили причину для включения субъекта в план. Если внеплановая — законодательство также прописывает перечень оснований на ее проведение. Другой вопрос, что эти основания могли быть формальными. И, судя по всему, именно этот аспект сейчас решили урегулировать", — пояснил «Минфину» адвокат, советник АО «LESHCHENKO & PARTNERS» Сергей Заянчуковский.

Какие проверки ограничат, а какие — останутся

Как будет работать мораторий на проверки бизнеса, и какие проверки могут отменить, а какие — все же останутся?

Заянчуковский говорит, что в рекомендациях СНБО Кабмину упоминания о проверках появляется только в третьем подпункте: правительству поручено принять меры по установлению ограничений на проверки субъектов, имеющих статус авторизированных экономических операторов и субъектов с незначительной степенью риска.

«Наверное, этот пункт уже можно считать выполненным, поскольку премьер-министр сообщила, что меры уже начали применять. Другой вопрос, что они должны быть подкреплены как минимум проектом правительственного нормативно-правового акта о внесении изменений в действующие порядки проведения проверок. От разработки до принятия такого акта может пройти и несколько месяцев», — говорит Заянчуковский.

Руководящий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, глава комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников сказал «Минфину», что ни один мораторий на проверки бизнеса не стоит воспринимать как абсолютный (то есть касающийся всех проверок).

«Согласно указу Президента, ограничения коснутся проверок авторизированных экономических операторов и бизнеса с незначительной степенью рискованности.

В то же время на внеплановые проверки субъектов хозяйствования со значительной степенью рискованности и проверки в других неотложных случаях (в случае выявления нарушений), мораторий распространяться не будет. Но мораторий все равно является важным шагом со стороны государства в деле поддержки бизнеса в условиях военного времени. Для предпринимателей он будет означать временное уменьшение административного давления и уменьшение рисков вмешательства госорганов без веских правовых на то оснований", — считает Шабельников.

Юристы назвали проверки, которые будут продолжаться, несмотря на мораторий. Это, в частности, плановые документальные проверки (по отчетности, уплате налоговых обязательств и др.), проверки РРО, а также целевые внеплановые проверки (к примеру, по обращению граждан).

В то же время должно сократиться количество плановых проверок малого бизнеса, а сами контролеры, как ожидают адвокаты, с которыми пообщался «Минфин», будут отдавать предпочтение консультативному, а не карательному методу, то есть может уменьшиться вал штрафных санкций.

«Понятно, что основания для проверки можно найти даже во время моратория. Скажем, внеплановая проверка по заявлению потребителя под ограничения не подпадает. Но ведь „заявление потребителя“ могут инициировать и сами контролеры, и, как показывает практика, такие прецеденты — не редкость. Но, если есть политическое решение снять давление на бизнес, скорее всего, проверяющие будут его выполнять», — считает Ростислав Кравец.

Минусы моратория

В то же время немалая часть экспертного и бизнес-сообщества настроена по поводу моратория достаточно скептично.

Так, глава Advanter Group и Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач в своем Телеграм пишет, что государство делает все, чтобы выдавить инвесторов, это вызывает много вопросов у гражданского общества, и тогда власти идут на показательные меры, которые, по их мнению, должны понравиться бизнесу.

«Возникает идея ввести мораторий на проверки. Но бизнес в него не верит. Во время моратория расцветет серый бизнес и контрабанда, а добропорядочный бизнес все равно будет страдать от проверок. Нам нужна реформа уголовно-процессуального кодекса, перезапуск государственной таможенной и налоговой служб и дальнейшая дерегуляция», — считает Длигач.

Депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что 21 июля было решение СНБО по мораторию на проверки бизнеса. А уже 22 июня первый заместитель главы ГСЧС запускает по регионам отдельное поручение с указаниями все проверять и штрафовать (Железняк также опубликовал копию этого письма).

То есть, пока, несмотря на политическое решение снять давление на бизнес, проверяющие не только не снизили, но и, наоборот, усиливают натиск.

Пока мораторию официально не дали старт, контролеры могут наведываться к предпринимателям еще чаще, чем ранее.

С другой стороны, мораторий, даже при условии сохранения части проверок, может негативно сказаться на защите прав потребителей, — говорит Кравец.

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев отмечает, что во время предыдущего моратория были фактически прекращены отдельные проверки на топливном рынке (хотя он по факту попадает в исключения, поскольку касается подакцизной продукции), в частности, по контролю качества бензина, дизеля и автогаза.

«Это привело к тому, что недобросовестные заправщики получили возможность „экспериментировать“ с топливом, добавляя в него все, что посчитают нужным. То, что раньше считалось „бодяжничеством“ и каралось по закону, стало фактически разрешенной деятельностью. Понятно, что потребителям это не идет на пользу. Как и „подкручивания“ счетчиков бензоколонок, за счет чего идет недолив топлива в баки», — говорит Рябцев.

Кравец отмечает, что в период действия моратория контролирующие органы могут отказываться выезжать даже на «разрешенные» проверки.

«Если у них нет заинтересованности в конкретном рейде, могут отказаться, на основании моратория. Это касается, в частности, проверок по жалобам граждан. Под мораторий они не подпадают, но, к примеру, во время действия предыдущего моратория были прецеденты отказов выезжать на проверки по жалобам людей на работодателя за нарушение трудовых прав», — считает Кравец.