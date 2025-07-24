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24 июля 2025, 13:32 Читати українською

Правительство утвердило план моратория на проверки бизнеса: что изменится с 24 июля

Кабинет Министров Украины утвердил детальный план реализации решения СНБО о введении моратория на безосновательные проверки бизнеса. Новые правила, направленные на защиту предпринимателей, начинают действовать уже с 24 июля. Об этом в четверг сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабинет Министров Украины утвердил детальный план реализации решения СНБО о введении моратория на безосновательные проверки бизнеса.

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Ограничение проверок и изменения в УПК

Согласно принятому плану, ключевым нововведением является ограничение проверок для предприятий с низким уровнем риска со стороны налоговых и таможенных органов.

«Государство не будет мешать тем, кто работает честно», — подчеркнула Юлия Свириденко.

В то же время проверки сохранятся в отраслях с высоким уровнем риска, например, в сфере оборота подакцизных товаров.

Кроме того, правительство инициирует изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, открывать новые уголовные производства в отношении бизнеса смогут только генеральный прокурор или руководители прокуратур областного уровня, что должно исключить безосновательное давление на местах.

Дерегуляция и контроль

План также предусматривает ряд других мероприятий. В течение месяца Государственная регуляторная служба и министерства должны представить предложения по дальнейшей дерегуляции и сокращению лишних разрешительных процедур.

До 21 октября силовые органы должны согласовать свои действия по выявлению и взысканию в бюджет подсанкционных активов. Также в планах — запуск цифровой системы контроля за проверками и ежеквартальный пересмотр эффективности внедренных решений.

Напомним, ранее СНБО принял решение о моратории на проверки, которое было введено в действие указом президента Владимира Зеленского.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
zevs1
zevs1
24 июля 2025, 13:41
#
Как громко звучало начало работы нового премьера ,но по по факту самого моратория не оказалось. Иллюзия обмана.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
24 июля 2025, 13:45
#
Як завжди мораторій не стосуватиметься реєстрації і блокування податкових накладних
+
+15
malfar
malfar
24 июля 2025, 14:17
#
Гора народила мишу…
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