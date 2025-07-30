В Украине запустят мобильное приложение для покупки билетов на автобусы от легальных перевозчиков

Министерство развития общин и территорий готовит к запуску мобильное приложение для покупки билетов на международные автобусные рейсы легальных перевозчиков, сообщил в интервью Forbes Ukraine замминистра Сергей Деркач. Приложение будет похоже на мобильное приложение от «Укрзализныци» и заработает в тестовом режиме уже осенью.

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Подробности

Потребность в запуске мобильного приложения от государства вызвана невозможностью регулировать этот рынок другими способами, пояснил Деркач.

Министерство заключило ряд партнерств с несколькими платформами по продаже билетов типа Tickets.ua, пояснил он. «Но никто не может заставить их проверять перевозчиков, — отметил он. — Это приводит к продаже билетов на нелегальные маршруты».

Мобильное приложение от правительства будет работать на основе данных портала autobus.gov.ua, где можно проверить легальность перевозчика.

До конца года портал обновят, добавив возможность перевозчику управлять своими маршрутами, продавать билеты, сообщил Деркач. А пассажиру — покупать исключительно легальные рейсы.

В тестовом режиме мобильное приложение заработает уже осенью, а полноценно — с 2026 года. Его разработку поддержат международные партнеры.

Он станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине. Это будет что-то вроде мобильного приложения «Укрзализныци», но для автобусов", — сообщил Деркач.

В приложении будет возможность оставлять отзывы о перевозчиках и маршрутах. Все жалобы будет автоматически получать «Укртрансбезопасность», и перевозчик будет нести ответственность за нарушение.