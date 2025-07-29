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29 июля 2025, 14:22 Читати українською

Дефолт по ВВП-варрантам: Новых переговоров с кредиторами нет

Министерство финансов Украины подтвердило, что продолжает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство объявило дефолт в начале лета. Однако новых раундов переговоров по реструктуризации этих финансовых инструментов не происходило с апреля 2025 года. Об этом сообщили в Минфине в ответ на запрос ЭП.

Министерство финансов Украины подтвердило, что продолжает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство объявило дефолт в начале лета.

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«Министерство финансов поддерживает постоянный диалог с инвесторами, в том числе с владельцами ВВП-варрантов, как в рамках комитета кредиторов, так и вне его. В апреле 2025 года состоялся раунд закрытых переговоров, о котором было публично уведомлено», — говорится в ответе ведомства.

Цель: долговая устойчивость к концу 2025 года

В Минфине отмечают, что четкого срока для завершения реструктуризации ВВП-варрантов нет, но Украина остается «полностью преданной конструктивному и добросовестному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами».

«Министерство финансов продолжает консультации с целью достижения справедливого и всеобъемлющего соглашения по реструктуризации ВВП-варрантов до конца 2025 года. Цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную долговую устойчивость Украины, не создавая угрозы восстановления и восстановления страны», — добавили в ведомстве, подчеркивая важность сбалансированного решения.

На вопрос о возможных судебных тяжбах от владельцев варрантов с требованием осуществления пропущенной выплаты, в министерстве сообщили, что такой информации пока нет.

Что такое ВВП-варранты

ВВП-варранты — это специальные ценные бумаги, выпущенные правительством Украины в 2015 году в рамках реструктуризации внешнего долга. Тогда Министерство финансов договорилось о списании 20% с $18 млрд обязательств по евробондам, выпустив «инструмент возврата стоимости», который распределили среди кредиторов.

Общая нарицательная стоимость ВВП-варрантов составляет $3,24 млрд, и эти средства не возвращаются как основной долг. Украина обязана делать ежегодные выплаты владельцам этого инструмента, размер которых привязан к показателям ВВП и темпам его роста.

Почему возник дефолт

2 июня 2025 года Украина должна была совершить очередной платеж в размере $665 млн, однако пропустила его, что и привело к дефолту по этому инструменту. Важно отметить, что этот дефолт не распространяется на другие долговые обязательства государства, такие как облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и еврооблигации.

Министр финансов Сергей Марченко, комментируя апрельские переговоры, заявлял, что ВВП-варранты были созданы для уже не существующей экономической реальности.

«Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины. Эти инструменты не должны воспрепятствовать нашему восстановлению», — подчеркнул он.

В последний раз Украина осуществляла выплату владельцам ВВП-варрантов в 2024 году во время реструктуризации внешнего долга, тогда было перечислено $200,6 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Loginnnnn
Loginnnnn
29 июля 2025, 14:57
#
Кругом крутят новость что ЕС то ли собирается то ли уже приостановил финансирование в связи с законом про НАБУ и САП, а на главном финансовом портале даже упоминания нет
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0
yarg
yarg
29 июля 2025, 15:23
#
Ну это же не повод прогибатся под банду антикорышей.
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0
financialGenius
financialGenius
29 июля 2025, 16:17
#
В европейских сми не собираются, а уже остановили. Тут тоже было пару статей , вы пропустили или их быстро убрали с главной страницы. Европейцы ждут что вернут обратно или дальше не будет финансирования , по другим программам мы тоже недополучили , скажите спасибо раде за такие антиукраинские законы …
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0
yarg
yarg
29 июля 2025, 16:42
#
Ну не будет — и не будет.
можем же и проиграть войну. Брюссель готов к бомбежкам ?
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0
Skeptik777
Skeptik777
29 июля 2025, 16:36
#
Eurointegration.com.ua/news/2025/07/22/7216433/ Нічого не призупинили, але розглядають таку можливість
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